22.09.2022 14:13 Рита Парфенова

У Харкові розшукують чоловіка з татуюванням дракона (фото)

У Харкові та області розшукують 38-річного Олександра Бобро.

Як повідомляє РЕДПОСТ посилаючись на Пошуковий загін «Мілена», 13 вересня 38-річний Олександр Бобро прямував з дому на вулиці Старова до селища Жуковського на вулицю Астрономічна та зник. З того часу його місцезнаходження невідоме.



Прикмети Олександра: зріст 170 см, худорлявої статури, темне волосся, карі очі.



Був одягнений у темну спортивну куртку, біло-сірий светр, чорні спортивні штани, темно-сині кросівки.



Особливі прикмети: татуювання на правій руці у вигляді дракону, родимка на копчику, на правій сідниці шрам, на лікті шрам після опіку. Носить окуляри для корекції зору.



Чоловік мав при собі: документи, ключі та телефон.



Шановні громадяни, якщо ви знаєте будь-яку інформацію про місцезнаходження Олександра Бобро, повідомте інформацію за телефонами: 068-777-0-112 або 102.

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