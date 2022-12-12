12.12.2022 10:55

У Харкові розшукують неповнолітню Єлизавету Коваленко

Дівчина пішла з дому і до теперішнього часу її місце знаходження невідоме.



facebook.com/police.kharkov

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на відділі комунікації поліції Харківської області, заява про зникнення неповнолітньої мешканки Харкова Єлизавети Коваленко надійшла 12 грудня до Харківського райуправління поліції №2.

На вигляд дівчині 15 років, зріст приблизно 164 см, світле кучеряве волосся, зачіска – каре.

Була одягнута у темно-зелені короткі чобітки, коротку темно-синю куртку, чорну шапку.

«Шановні громадяни! Якщо вам відома будь-яка інформація про зниклу Єлизавету Коваленко, прохання повідомити її до поліції за телефонами: (057) 738-30-24, 067-656-36-27, 063-720-21-75, 102, або іншим зручним для вас способом», – звертаються правоохоронці.

Нагадаємо, раніше праовоохоронці розшукали 8-річного хлопця, який після сварки з матір’ю пішов зі двору у невідомому напрямку.