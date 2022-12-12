У Харкові розшукують неповнолітню Єлизавету Коваленко

Дівчина пішла з дому і до теперішнього часу її місце знаходження невідоме.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на відділі комунікації поліції Харківської області, заява про зникнення неповнолітньої мешканки Харкова Єлизавети Коваленко надійшла 12 грудня до Харківського райуправління поліції №2.
На вигляд дівчині 15 років, зріст приблизно 164 см, світле кучеряве волосся, зачіска – каре.
Була одягнута у темно-зелені короткі чобітки, коротку темно-синю куртку, чорну шапку.
«Шановні громадяни! Якщо вам відома будь-яка інформація про зниклу Єлизавету Коваленко, прохання повідомити її до поліції за телефонами: (057) 738-30-24, 067-656-36-27, 063-720-21-75, 102, або іншим зручним для вас способом», – звертаються правоохоронці.
Нагадаємо, раніше праовоохоронці розшукали 8-річного хлопця, який після сварки з матір’ю пішов зі двору у невідомому напрямку.
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