На Харківщині зникла жінка, яка страждає втратою пам’яті (фото)

У Харківській області розшукують 73-річну Валентину Жихарєву, мешканку міста Чугуїв.
Місцезнаходження мешканки Чугуїва, 73-річної Валентини Жихарєвої, встановлюють співробітники Чугуївського районного управління поліції.
Жінка пішла з дому у невідомому напрямку 18 січня 2023 року, та до теперішнього часу не повернулася.
На вигляд Валентині Жихарєвої 73 роки, зріст 160 см., худорлявої статури, волосся довге, сиве, темні очі.
Була одягнута у синю куртку, спортивні штани, коричневий берет, сині резинові калоші.
Розшукувана страждає втратою пам’яті. Раніше залишала своє місце проживання.
«Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про зниклу, просимо повідомити за телефонами:102, 8-057-46-2-20-13, 050-135-00-68, 097-811-80-57, 050-711-00-0 або іншим зручним способом», – звертаються правоохоронці.
Раніше РЕДПОСТ писав, як у Харкові розшукали хлопчика, який самостійно пішов з дому та зник у невідомому напрямку.
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