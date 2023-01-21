21.01.2023 14:02 Рита Парфенова

На Харківщині зникла жінка, яка страждає втратою пам’яті (фото)

У Харківській області розшукують 73-річну Валентину Жихарєву, мешканку міста Чугуїв.



Фото з відкритих джерел

Про повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ

Місцезнаходження мешканки Чугуїва, 73-річної Валентини Жихарєвої, встановлюють співробітники Чугуївського районного управління поліції.

Жінка пішла з дому у невідомому напрямку 18 січня 2023 року, та до теперішнього часу не повернулася.

На вигляд Валентині Жихарєвої 73 роки, зріст 160 см., худорлявої статури, волосся довге, сиве, темні очі.

Була одягнута у синю куртку, спортивні штани, коричневий берет, сині резинові калоші.

Розшукувана страждає втратою пам’яті. Раніше залишала своє місце проживання.

«Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про зниклу, просимо повідомити за телефонами:102, 8-057-46-2-20-13, 050-135-00-68, 097-811-80-57, 050-711-00-0 або іншим зручним способом», – звертаються правоохоронці.

Раніше РЕДПОСТ писав, як у Харкові розшукали хлопчика, який самостійно пішов з дому та зник у невідомому напрямку.



