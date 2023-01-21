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21.01.2023  14:02   Рита Парфенова

На Харківщині зникла жінка, яка страждає втратою пам’яті (фото)

У Харківській області розшукують 73-річну Валентину Жихарєву, мешканку міста Чугуїв.


Фото з відкритих джерел
Про повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Місцезнаходження мешканки Чугуїва, 73-річної  Валентини Жихарєвої, встановлюють співробітники Чугуївського районного управління поліції.

Жінка пішла з дому у невідомому напрямку 18 січня 2023 року, та до теперішнього часу не повернулася.

На вигляд Валентині Жихарєвої 73 роки, зріст 160 см., худорлявої статури, волосся довге, сиве, темні очі.

Була одягнута у синю куртку, спортивні штани, коричневий берет, сині резинові калоші.

Розшукувана страждає втратою пам’яті. Раніше залишала своє місце проживання.

Новини Харкова: розшукується 73-річна мешканка Чугуїва Валентина Жихарєва

«Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про зниклу, просимо повідомити за телефонами:102,  8-057-46-2-20-13, 050-135-00-68, 097-811-80-57, 050-711-00-0 або іншим зручним способом», – звертаються правоохоронці.

Раніше РЕДПОСТ писав, як у Харкові розшукали хлопчика, який самостійно пішов з дому та зник у невідомому напрямку.


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  розыск, пропал без вести, харьков
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