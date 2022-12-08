08.12.2022 15:04 Рита Парфенова

Під Харковом поліція розшукала дівчинку-підлітка, яка гостювала у таємної подруги

На визначення місцезнаходження зниклої правоохоронцям знадобилося кілька годин.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

7 грудня о 22:45 до районного відділу поліції зі служби «102» надійшло повідомлення про зникнення 13-річної дівчини. Її батько повідомив, що донька о 08:00 пішла до подруги та не повернулась. У подруги, до якої нібито пішла неповнолітня, її не було.



Вжитими заходами працівники Лозівського районного відділу поліції вже за кілька годин встановили місцезнаходження зниклої. Вона перебувала в іншої подруги, про яку батькам не розповідала. Жодних протиправних дій щодо неї скоєно не було.



13-річну дівчину повернули батькам. Працівники поліції провели з нею профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

Нагадаємо, раніше праовоохоронці розшукали 8-річного хлопця, який після сварки з матір’ю пішов зі двору у невідомому напрямку.