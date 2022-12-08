Рівень радіації у Харкові та області на 8 грудня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон на Харківщині відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 9.00 8 грудня 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
Ці результати не перевищують значень природного радіаційного фону, характерного для території Харківської області (0,3 мкЗв/год).
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, який радіаційний фон у Харкові 7 грудня.
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Краще обійтися без таких слів, як «начебто», «ніби» і «може бути» – сьогодні день конкретності та чіткості, решта не актуальна.
Весь день у Харкові буде хмарним. Вранці очікується сильний сніг, вдень і ввечері - дощ зі снігом.
Щорічно 8 грудня відзначається Міжнародний день художника.
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