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08.12.2022  14:10   Віталій Хінєвіч

У Харкові до 100-річчя театру "Березіль" пройдуть культурні заходи

Подія відбудеться 11 грудня.

Харків Літмузей
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ЛітМузей.
 
Повідомляється, що 100 років тому Лесь Курбас заснував театр "Березіль". 
 
До цієї нагоди 11 грудня театр влаштовує ряд подій, а саме: 
 
  • "Портрети": лекційно-театрально-музичний перформанс о 16:30. Проєкт поєднав музику "Прелюдів" Пилипа Козицького – композитора, який тривалий час викладав у Харкові та жив у будинку "Слово", – та театральні рефлексії на творчість 1920-х років.
  • Концерт. Джазові портрети о 18:00.
Виконує Сергій Давидов – джазовий музикант, піаніст, композитор, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музичного мистецтва естради та джазу.
 
Для участі в заході необхідно зареєструватися за посиланням. Адресу проведення події буде надано в листі підтвердженні реєстрації.
 
Як зазначають організатори, у програмі можливі зміни.
 
Нагадаємо, у Харкові на станції метро засяяла вогниками ялинка (фото).
 
Источник:   ЛітМузей
 Тэги:  харьков, культура
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