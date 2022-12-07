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07.12.2022  20:36   

В Харкові на станції метро засяяла вогниками ялинка (фото)

В харківському метрополітені встановили ялинку.

Харьков, метро, елка
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Як розповів в ефірі національного телемарафону Харківський міський голова Ігор Терехов, висота ялинки складає 5,5 метри.

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Тэги:  харьков, метро, новый год, елка
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