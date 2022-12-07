В Харкові на станції метро засяяла вогниками ялинка (фото)

В харківському метрополітені встановили ялинку.
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Як розповів в ефірі національного телемарафону Харківський міський голова Ігор Терехов, висота ялинки складає 5,5 метри.
Сьогодні можна розставити пріоритети та визначити бажану для себе мету на найближче майбутнє, а також хоча б на крок, але наблизитися до неї.
Хмари вже з ранку займатимуть своє місце під сонцем, і похмура погода триматиметься у Харкові до самого вечора. Без опадів.
Щороку цього дня в Україні відзначають День місцевого самоврядування.
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