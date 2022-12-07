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07.12.2022  20:00   Дмитро Колонєй

Патрульні врятували хвору бабусю у Харкові (фото)

Правоохоронці Харкова прийшли на допомогу жінці.

Врятували хвору бабусю, яка потрапила у біду, патрульні Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, вдень 7 грудня 2022 року патрульних викликали медики, які повідомили, що не можуть потрапити до квартири, де літня жінка потребує допомоги. Патрульні Андрій Ненашев, Олександр Кашніков, Катерина Галкіна та Владислав Нежива приїхали першими на виклик. 
 
Врятували хвору бабусю, яка потрапила у біду, патрульні Харкова
 
Вони через двері почули людський голос жінки та прохання про допомогу. Правоохоронці негайно викликали рятувальників, які допомогли відкрити помешкання.
 
Мешканка квартири лежала на підлозі у безпорадному стані. Вона впала та довгий час не могла підвестися на ноги.
 
Врятували хвору бабусю, яка потрапила у біду, патрульні Харкова
 
Громадянці одразу ж надали допомогу та шпиталізували до лікарні. 
 
Дякуємо патрульним, медикам та рятувальникам за їхні злагоджені та професійні дії.
 
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як харьковский патрульный врятував  тяжкопораненого чоловіка.
 

 

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  спасли женщину, спасение, харьков
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