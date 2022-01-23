23.01.2022 13:15 Дмитрий Колоней

В Харькове спасли женщину от смерти (фото)

Ночью у харьковчанки остановилось сердце.



Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

На место прибыла бригада ЭМП 801 в составе врача Кристиана Черасуоло, фельдшера Юрия Яковлева и водителя Артема Кашкарова, которая после осмотра диагностировала у 67-летней жительницы Харькова острый инфаркт миокарда. Сердце больной уже остановилось, случилась клиническая смерть.

Не теряя ни минуты, медики приступили к проведению реанимационных мероприятий, которые закончились возобновлением сердечно-легочной деятельности.

Живая женщина была госпитализирована в лечебное учреждение.