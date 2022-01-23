23.01.2022 13:15 Дмитрий Колоней
В Харькове спасли женщину от смерти (фото)
Ночью у харьковчанки остановилось сердце.
Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, около 2 часов ночи 23 января 2022 года в службу "103" поступил экстренный вызов к женщине, которой стало плохо.
На место прибыла бригада ЭМП 801 в составе врача Кристиана Черасуоло, фельдшера Юрия Яковлева и водителя Артема Кашкарова, которая после осмотра диагностировала у 67-летней жительницы Харькова острый инфаркт миокарда. Сердце больной уже остановилось, случилась клиническая смерть.
Не теряя ни минуты, медики приступили к проведению реанимационных мероприятий, которые закончились возобновлением сердечно-легочной деятельности.
Живая женщина была госпитализирована в лечебное учреждение.
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