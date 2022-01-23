    
Главная Новости Харькова Общество На "Вовину тысячу" можно будет покупать в аптеках: на каких условиях
23.01.2022  12:05   Дмитрий Колоней

На "Вовину тысячу" можно будет покупать в аптеках: на каких условиях

Стало известно, кто и что именно может купить в аптеке на "1000 гривен за вакцинацию".

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на "Апостроф", жители Украины от 60 лет смогут потратить "Вовину тысячу" в аптеках. Но только на  медикаменты. 
 
 
Зпрещено покупать как препараты недоказанной эффективности, диетические добавки, косметические средства, так и медицинские приборы (тонометры, глюкометры или ингаляторы). Потратить "Вовину тысячу" можног на покупку медикаментов в интернет-аптеках, в том числе на лекарственные средства, которые могут отпускаться без рецепта врача.
 
Процесс будет под контролиролем Минцифры. А банки во время начисления средств будут проверять возраст человека. Главное условие - чтобы на момент покупки медикаментов человеку, который прошел полный курс вакцинации от коронавируса, было 60 и более лет.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что Кабмин сократил срок действия COVID-сертификатов о вакцинации.
 
Источник:   Апостроф
 Тэги:  вакцинация вовина тысяча, харьков, украина
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 