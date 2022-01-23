23.01.2022 12:05 Дмитрий Колоней

На "Вовину тысячу" можно будет покупать в аптеках: на каких условиях

Стало известно, кто и что именно может купить в аптеке на "1000 гривен за вакцинацию".

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на "Апостроф", жители Украины от 60 лет смогут потратить "Вовину тысячу" в аптеках. Но только на медикаменты.

Зпрещено покупать как препараты недоказанной эффективности, диетические добавки, косметические средства, так и медицинские приборы (тонометры, глюкометры или ингаляторы). Потратить "Вовину тысячу" можног на покупку медикаментов в интернет-аптеках, в том числе на лекарственные средства, которые могут отпускаться без рецепта врача.

Процесс будет под контролиролем Минцифры. А банки во время начисления средств будут проверять возраст человека. Главное условие - чтобы на момент покупки медикаментов человеку, который прошел полный курс вакцинации от коронавируса, было 60 и более лет.