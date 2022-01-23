23.01.2022 10:49 Дмитрий Колоней
Стало известно, в каких городах и на каких машинах чаще нарушают ПДД
Появилась интересная статистика от полиции
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Сервис Штрафы UA появилась статистика нарушений за 2021 год.
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В количественном смысле наиболее активные нарушители в Украине - владельцы VOLKSWAGEN - 471 915 нарушений за 2021 год.
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В процентном соотношении больше всего штрафов получают водители на VOLVO - 39,6% владельцев этой марки получили хотя бы одно постановление.
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Патрульная полиция чаще всего выписывает штрафы водителям DACIA (3 место), TESLA (2 место) и PORSCHE (1 место).
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Лидируют по штрафам киевляне (526 455 постановлений). Они же оказались и ответственными плательщиками (оплачено 89,9% штрафов). Вторым является Львов (86.7%), третий – Чернигов (85.9%).
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