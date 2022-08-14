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14.08.2022  17:21   Дмитрий Колоней

Патрульні Харкова нагадали правила виконання небезпечного маневру

Для тих автомобілістів Харкова, хто дозволяє собі нехтувати вимогами ПДР.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Патрульну поліцію, правоохоронці нагадали, як виконувати розворот - один із найнебезпечніших маневрів.Бо  є ті, хто дозволяв собі знехтувати вимогами ПДР..  
 

Розворот забороняється:

  1. на залізничних переїздах;
  2. на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними;
  3. у тунелях;
  4. за видимості дороги менше ніж 100 м хоча б в одному напрямку;
  5. на пішохідних переходах і ближче ніж 10 м від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті;
  6. на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів, за винятком перехресть і місць, позначених дорожніми знаками 5.26 чи 5.27.
  • Не варто також забувати й про обов'язковість дотримання вимог дорожньої розмітки.
 
До того ж, відповідно до ч.1 ст.122 (Порушення вимог дорожніх знаків та розмітки), за розворот в забороненому для цього місці передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу — 340 гривень, а за ч.2 ст 122 (Порушення водіями транспортних засобів правил проїзду перехресть) КУпАП — 510 гривень.
 
 
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  нарушения пдд, разворот, харьков
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