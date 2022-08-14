14.08.2022 17:21 Дмитрий Колоней

Патрульні Харкова нагадали правила виконання небезпечного маневру

Для тих автомобілістів Харкова, хто дозволяє собі нехтувати вимогами ПДР.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Патрульну поліцію, правоохоронці нагадали, як виконувати розворот - один із найнебезпечніших маневрів.Бо є ті, хто дозволяв собі знехтувати вимогами ПДР..

Розворот забороняється:

на залізничних переїздах; на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними; у тунелях; за видимості дороги менше ніж 100 м хоча б в одному напрямку; на пішохідних переходах і ближче ніж 10 м від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті; на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів, за винятком перехресть і місць, позначених дорожніми знаками 5.26 чи 5.27.

Не варто також забувати й про обов'язковість дотримання вимог дорожньої розмітки.

До того ж, відповідно до ч.1 ст.122 (Порушення вимог дорожніх знаків та розмітки), за розворот в забороненому для цього місці передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу — 340 гривень, а за ч.2 ст 122 (Порушення водіями транспортних засобів правил проїзду перехресть) КУпАП — 510 гривень.