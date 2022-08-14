14.08.2022 17:21 Дмитрий Колоней
Патрульні Харкова нагадали правила виконання небезпечного маневру
Для тих автомобілістів Харкова, хто дозволяє собі нехтувати вимогами ПДР.
Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Патрульну поліцію, правоохоронці нагадали, як виконувати розворот - один із найнебезпечніших маневрів.Бо є ті, хто дозволяв собі знехтувати вимогами ПДР..
Розворот забороняється:
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на залізничних переїздах;
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на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними;
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у тунелях;
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за видимості дороги менше ніж 100 м хоча б в одному напрямку;
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на пішохідних переходах і ближче ніж 10 м від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті;
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на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів, за винятком перехресть і місць, позначених дорожніми знаками 5.26 чи 5.27.
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Не варто також забувати й про обов'язковість дотримання вимог дорожньої розмітки.
До того ж, відповідно до ч.1 ст.122 (Порушення вимог дорожніх знаків та розмітки), за розворот в забороненому для цього місці передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу — 340 гривень, а за ч.2 ст 122 (Порушення водіями транспортних засобів правил проїзду перехресть) КУпАП — 510 гривень.
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