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21.12.2021  09:50   Виталий Хиневич

Названы марки автомобилей самых злостных нарушителей ПДД в Украине за 2021 год

Водители нарушают правила дорожного движения независимо от того, какой маркой авто они управляют.

Нарушения ПДД
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу в Facebook "Штрафи.UA".
 
Отмечается, что ПДД могут нарушать владельцы любого класса автомобилей. Протоколы за нарушения правил дорожного движения получают не только водители люксовых марок авто.
Принятый стереотип о том, что в основном нарушают Porsche, Range Rover и BMW является стереотипом и не более того.
 
Таким образом "Штрафи.UA" собрали ТОП-5 марок авто, которые собрали наибольшее количество протоколов за нарушения ПДД.
 
На пятом месте расположился автомобиль марки "SKODA", в течение 2021 года он собрал 14 458 штрафов.
 
 
Четвертое место занял автомобиль "MERCEDES-BENZ" с общим количеством протоколов 19 858.
 
В тройку лидеров вошел автомобиль "RENAULT", водители данного авто смогли собрать за 2021 год 21 782 штрафов.
 
На втором месте расположился автомобиль марки "TOYOTA", на его счету 23 051 штрафов. И «почетное» первое место заняло авто марки "VOLKSWAGEN" с количеством штрафов 33 740.
 
Напомним, ранее патрульные, в ходе мониторинга социальных сетей обнаружили видео, на котором видно, как водитель автомобиля Ford Mustang нарушает требования дорожной разметки и дорожного знака 5.16 "Движение по полосам".
 
Источник:   Штрафи.UA
 Тэги:  нарушения пдд, марки авто, харьков, рейтинг
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