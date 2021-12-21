21.12.2021 09:50 Виталий Хиневич

Названы марки автомобилей самых злостных нарушителей ПДД в Украине за 2021 год

Водители нарушают правила дорожного движения независимо от того, какой маркой авто они управляют.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу в Facebook "Штрафи.UA".

Отмечается, что ПДД могут нарушать владельцы любого класса автомобилей. Протоколы за нарушения правил дорожного движения получают не только водители люксовых марок авто.

Принятый стереотип о том, что в основном нарушают Porsche, Range Rover и BMW является стереотипом и не более того.

Таким образом "Штрафи.UA" собрали ТОП-5 марок авто, которые собрали наибольшее количество протоколов за нарушения ПДД.

На пятом месте расположился автомобиль марки "SKODA", в течение 2021 года он собрал 14 458 штрафов.

Четвертое место занял автомобиль "MERCEDES-BENZ" с общим количеством протоколов 19 858.

В тройку лидеров вошел автомобиль "RENAULT", водители данного авто смогли собрать за 2021 год 21 782 штрафов.

На втором месте расположился автомобиль марки "TOYOTA", на его счету 23 051 штрафов. И «почетное» первое место заняло авто марки "VOLKSWAGEN" с количеством штрафов 33 740.

Напомним, ранее патрульные, в ходе мониторинга социальных сетей обнаружили видео, на котором видно, как водитель автомобиля Ford Mustang нарушает требования дорожной разметки и дорожного знака 5.16 "Движение по полосам".