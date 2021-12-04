04.12.2021 22:51 Евгений Клочко

Патрульные в Харькове оштрафовали водителя спортивного авто (видео)

Патрульные привлекли к ответственности водителя авто Ford Mustang, нарушившего ПДД.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на управление патрульной полиции Харьковской области.

Патрульные, в ходе мониторинга социальных сетей обнаружили видео, на котором видно, как водитель автомобиля Ford Mustang нарушает требования дорожной разметки и дорожного знака 5.16 "Движение по полосам".

Патрульные оперативно разыскали правонарушителя. На водителя автомобиля инспекторы составили административное постановление по ч. 1 ст. 122 (Нарушение требований дорожных знаков и разметки) КУоАП.

Напомним, очередные штрафы в размере 510 гривен нашли нарушителей – водителей автомобилей Skoda и Hyundai, которые днем 19 ноября проехали на красный свет через пешеходный переход на улице Ахсарова в Харькове.

Источник: Патрульная полиция Харьковской области

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