04.12.2021 21:59 Евгений Клочко

В развлекательном заведении Харькова продавали алкоголь несовершеннолетним

Во время обыска в одном из баров в Киевском районе сотрудники полиции изъяли табак для кальяна и алкоголь, реализуемые без лицензии.

ОБ этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУНП Украины в Харьковской области.

4 декабря сотрудники Харьковского рай управления полиции №1 провели санкционированный обыск в баре по улице Ярослава Мудрого.

Правоохранители изъяли 30 пластиковых контейнеров табачных изделий для кальяна с акцизными марками Российской Федерации и 20 литров алкоголя, которые реализовывались без лицензии. Также были задокументированы факты продажи алкоголя несовершеннолетним.

По фактам выявленных нарушений полицейские составили 3 протокола по ч. 1 ст.156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, устройствами для употребления табачных изделий) Украины об административных правонарушениях.

Кроме этого полицейские зафиксировали нарушение карантинных ограничений и составили в отношении посетителей и администрации заведения 22 протокола по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

На данный момент решается вопрос о закрытии развлекательного заведения.

Напомним, в ночь на 27 ноября в Харькове провели обыски в развлекательных заведениях «Молодость» и «Баста». В пресс-службе Нацполиции, действия правоохранителей связаны с тем, что в последнее время поступало много сообщения о воровстве, хулиганстве и нарушениях общественного порядка в этих заведениях. В частности, за последние четыре месяца полицию поступило 66 сообщений о подобных случах в заведении «Молодость» на Павловской площади.