04.12.2021 20:53 Евгений Клочко

Журналисты показали условия в СИЗО, где сидит Коля Харьковский (фото)

Журналисты побывали в СИЗО, в котором содержат несовершеннолетнего подозреваемого в смертельном ДТП Колю Харьковского.

Следственный изолятор, в котором содержат 16-летнего Николая Харьковского, обвиняемого в совершении смертельного ДТП в Харькове, предусматривает корпус для несовершеннолетних и предоставляет заключенным соблюдение всех законных прав. Подозреваемые в тяжких преступлениях подростки учатся в тюремной школе, посещают парикмахерскую, библиотеку, и спортзал.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание "Телеграф". Экскурсию журналистам провел заместитель начальника учреждения Дмитрий Холод. Он рассказал, что за последние 20 лет здание находится в лучшем своем состоянии.

"В среднем за год через наше СИЗО проходит порядка 55 тысяч человек. Движение здесь колоссальное, было не раз, когда камеры были переполнены. Однако с изменением законодательства ситуация заметно улучшилась: теперь вместо 40-50 человек в одной камере, вместе содержать можно не более 18. Но у нас камеры вообще маломерные, то есть вмещают до восьми человек", - указал сотрудник тюремного учреждения.

Также Харьковское СИЗО включает и платные, так называемые, VIP-камеры, с дополнительным комфортом и рассчитанные максимум на двух человек. Здесь у подростка есть плазменный телевизор, чистая вода, небольшая кухня с микроволновкой.

Куда хуже условия во дворике для прогулок, который напоминает коробку из цемента и решетки над головой. Вопрос расширения пространства и создания более увлекательных прогулок, чем просто созерцание неба в клеточку, стоит у начальства СИЗО на ряду с важнейшими.

Зато подростки имеют возможность физического развития в специально оборудованном спортзале. Конечно, здесь не такое разнообразие, как в платных боди-билдинг-клубах, но несомненно спасет не до конца сформированный скелет от раннего сколеоза или прочих проблем, вызванных малой подвижностью.

Отличительной чертой Харьковского СИЗО является большой выбор в библиотеке и комфортный ремонт в читальном зале. Дети наравне со своими законопослушными сверстниками могут знакомиться с классической и современной литературой, черпая для себя примеры достойного поведения у героев.

Что касается питания и гигиены, как основных потребностей, то с этим в Харьковском СИЗО, по впечатлению журналистов, не хуже, чем на свободе. В частности, в меню регулярно присутствует мясо, и это не всегда свинина и курица, а нередко и говяжья вырезка. Повара готовят для заключенных супы, картофельные пюре, гречневую кашу и устраивают настоящие рыбные дни.

Дети помещают парикмахерскую, в камерах обустроен душ, на территории работает парикмахер. Стирать личные вещи заключенные могут, закладывая в стиральные машины.

В камерах всего по минимуму, но они не выглядят запущенными. А кабинет психолога, библиотека, спортзал и вовсе радуют цветами и уютной атмосферой.

Но все равно чего-то не хватает: мало света, коридоры кажутся бесконечными, непривычно слышать звон при открытии дверей, видеть засовы, "колючку" и небо в клеточку. Выходя из СИЗО на улицу понимаешь, что вольно вдыхать воздух – самая главная ценность.

Напомним, вечером 26 октября на перекрестке на проспекте Гагарина в Харькове произошло смертельное ДТП : 16-летний Николай Харьковский за рулем Infiniti на огромной скорости выехал на красный свет на перекресток и врезался в автомобиль Chevrolet, 58-летний водитель которого погиб на месте.