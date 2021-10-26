26.10.2021 21:17

Смертельное ДТП в Харькове: на Одесской произошла жуткая авария (фото, видео)

О столкновении в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети в Харькове на Одесской произошло жуткое ДТП.

Пло предварительной информации Infiniti двигался на бешеной скорости по Гагарина в сторону Аэропорта.

На перекрестке ему не уступил дорогу Chevrolet Aveo.

Погиб водитель Chevrolet Aveo. В Infiniti пострадали 3 человека, они уехали на скорой. Девушка была в сознании, мужчину спасали медики.

Подробностей пока нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что на харьковской магистрали вспыхнул автомобиль. На Московском проспекте возле 74 дома загорелась Škoda Octavia. Водитель иномарки и проезжающие автолюбители попытались потушить, но безрезультатно.

Также мы писали о том, что произошел пожар в двухэтажном жилом доме по улице Полтавский шлях, 8. В кухне на площади в 20 квадратных метров горели деревянные кровельные перекрытия крыши, а также подоконник и мебель. В результате действия открытого источника огня пострадала 65-летняя женщина.

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