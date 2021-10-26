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26.10.2021  21:17   

Смертельное ДТП в Харькове: на Одесской произошла жуткая авария (фото, видео)

О столкновении в Харькове сообщают очевидцы.

ДТП Харьков: На Одесской произошла жуткая авария

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети в Харькове на Одесской произошло жуткое ДТП. 

Пло предварительной информации Infiniti двигался на бешеной скорости по Гагарина в сторону Аэропорта.
 
На перекрестке  ему не уступил дорогу Chevrolet Aveo.
 
Погиб водитель Chevrolet Aveo. В  Infiniti  пострадали 3 человека, они уехали на скорой. Девушка была в сознании, мужчину спасали медики. 

Подробностей пока нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что на харьковской магистрали вспыхнул автомобиль. На Московском проспекте возле 74 дома загорелась Škoda Octavia. Водитель иномарки и проезжающие автолюбители попытались потушить, но безрезультатно.

Также мы писали о том, что произошел пожар в двухэтажном жилом доме по улице Полтавский шлях, 8. В кухне на площади в 20 квадратных метров горели деревянные кровельные перекрытия крыши, а также подоконник и мебель. В результате действия открытого источника огня пострадала 65-летняя женщина.

Фотогалерея

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Тэги:  дтп, смерть, харьков, авария
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