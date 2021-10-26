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26.10.2021  20:48   Дмитрий Колоней

В четверг в Харькове популярный автобус изменит маршрут

На четыре часа в Харькове маршрутка изменят направление движения.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, 260-й автобус временно изменит маршрут. Изменения будут действовать  с 17.00 до 21.30 28 октября 2021.
 
На этот период маршрут автобуса №260 изменится следующим образом: железнодорожная станция «Основа» - ул. Валдайская - ул. Деповская - ул. Южнопроектная - пр. Гагарина - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - пер. Тарасовский - ул. Тарасовская - пер. Старомосковский - ул. Броненосца «Потемкин» - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Полевая - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - пр. Гагарина - ул. Южнопроектная - ул. Деповская - ул. Валдайская - железнодорожная станция «Основа».
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением футбольного матча между командами ФК Металлист (Харьков) – ФК «Колос» (Ковалевка).
 
Напомним, ранее мы писали о том, что, в районе стадиона «Металлист» будут перекрыты Власовский переулок, улицы Храмова и Плехановская, на участке между улицами Молочной и Державинской.
 
 

 

Источник:   Горсовет
 Тэги:  движение, маршрут 260, харьков, футбол, металлист
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