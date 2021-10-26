    
Главная Новости Харькова Дороги и транспорт Вечером в четверг не проехать возле "Металлиста" в Харькове
26.10.2021  15:19   Дмитрий Колоней

Вечером в четверг не проехать возле "Металлиста" в Харькове

В Харькове возле стадиона на четыре часа перекроют движение.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет,  в Харкове будет запрещено движение во Власовском переулке, на улице Храмова, а также по Плехановской улице на участке между улицами Молочной и Державинской.
 
 
Ограничения будут действовать с 17:00 до 21:30 28 октября 2021 года. По информации Департамента инфраструктуры, это связано с проведением футбольного матча между командами ФК Металлист (Харьков) – ФК «Колос» (Ковалевка).
 
На время проведения матча станции метро «Спортивная» и «Метростроителей» будут закрыты на вход/выход пассажиров.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове официально открыли Академию футбола «Металлист». На территории спорткомплекса «Металлист» состоялся фестиваль.
 
Источник:   Горсовет
 Тэги:  движение, запрет, харьков, спорт, футбол, металлист, матч, колос, ковалевка
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.10 Дороги и транспорт В воскресенье в Харькове футбол изменит маршрут автобуса 22.10 Дороги и транспорт В Харькове до конца октября перекрыта улица на ХТЗ 22.10 Дороги и транспорт Мероприятие на выходных перекроет проезд по Власовскому переулку в Харькове
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 