26.10.2021 15:19 Дмитрий Колоней

Вечером в четверг не проехать возле "Металлиста" в Харькове

В Харькове возле стадиона на четыре часа перекроют движение.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, в Харкове будет запрещено движение во Власовском переулке, на улице Храмова, а также по Плехановской улице на участке между улицами Молочной и Державинской.

Ограничения будут действовать с 17:00 до 21:30 28 октября 2021 года. По информации Департамента инфраструктуры, это связано с проведением футбольного матча между командами ФК Металлист (Харьков) – ФК «Колос» (Ковалевка).

На время проведения матча станции метро «Спортивная» и «Метростроителей» будут закрыты на вход/выход пассажиров.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове официально открыли Академию футбола «Металлист». На территории спорткомплекса «Металлист» состоялся фестиваль.