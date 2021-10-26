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26.10.2021  14:50   Виталий Хиневич

Нанес множество ударов по голове и похоронил: в Харькове вынесли приговор злоумышленнику

Парень совершил многочисленные удары по голове и другим частям тела, в результате которых девушка скончалась.

 Харьковчанину вынесли приговор за убийство
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры. 
 
Отмечается, что в ходе проведения досудебного расследования было установлено, что в июне 2019 года, парень, находясь возле оврага недалеко от Лысой Горы в Харькове, из-за неприязненных отношений, нанес множество ударов по голове 26-летней жительнице Харькова Яне Криворучко. 
 
Считая, что полученных травм мало, преступник достал нож и нанес им несколько ударов в различные части тела своей жертвы. 
 
Предполагая, что харьковчанка мертва, парень похоронил ее рядом с домом, в котором проживал.  
 
 
26 октября 2021 года 18-летний парень признан виновным в совершении преступления предусмотренного частями 2, 4 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. 
 
Согласно данной статьи, было назначено максимальное наказание, в виде лишения свободы сроком на 15 лет.
 
Суд также удовлетворил  гражданский иск матери потерпевшей о взыскании морального вреда в размере 1 миллиона гривен.
 
Стоит отметить, что на момент совершения преступления, злоумышленику было 16 лет.
 
Напомним, несовершеннолетний, до смерти замучивший харьковчанку за отказ встречаться, предстанет перед судом.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  криминал, убийство, харьков
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