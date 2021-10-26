26.10.2021 14:50 Виталий Хиневич

Нанес множество ударов по голове и похоронил: в Харькове вынесли приговор злоумышленнику

Парень совершил многочисленные удары по голове и другим частям тела, в результате которых девушка скончалась.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Отмечается, что в ходе проведения досудебного расследования было установлено, что в июне 2019 года, парень, находясь возле оврага недалеко от Лысой Горы в Харькове, из-за неприязненных отношений, нанес множество ударов по голове 26-летней жительнице Харькова Яне Криворучко.

Считая, что полученных травм мало, преступник достал нож и нанес им несколько ударов в различные части тела своей жертвы.

Предполагая, что харьковчанка мертва, парень похоронил ее рядом с домом, в котором проживал.

26 октября 2021 года 18-летний парень признан виновным в совершении преступления предусмотренного частями 2, 4 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Согласно данной статьи, было назначено максимальное наказание, в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

Суд также удовлетворил гражданский иск матери потерпевшей о взыскании морального вреда в размере 1 миллиона гривен.

Стоит отметить, что на момент совершения преступления, злоумышленику было 16 лет.

Напомним, несовершеннолетний, до смерти замучивший харьковчанку за отказ встречаться, предстанет перед судом.