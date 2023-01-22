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22.01.2023  17:02   Дмитро Колонєй

У Харкові дідусь вбив да відтяв голову людині на Водохреща (фото)

Літній зловмисник у Харкові намагався зникнути у невідомому напрямку.

Вбив да відтяв голову людині дідусь на Водохреща у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 45-річна мешканка Харкова знайшла у квартирі свого 80-річного батька тіло людини без голови та рук. Про що і понформувала правоохоронців.
 
 
Поліція встановила, що батько жінки напередодні спілкувався з 84-річним жителем району з сусіднього будинку, який не з’являвся вдома вже два дні. 
 
Розтин тіла  показав, що вбитим є саме цей громадянин. Тим часом батько заявниці відключив мобільні телефони і зник у невідомому напрямку. 
 
В ході розшукових заходів поліцейські затримали зловмисника на автобусній зупинці по вулиці Академіка Павлова при виїзді з Харкова.
 
Вбив да відтяв голову людині дідусь на Водохреща у Харкові
 
Під час опитування дідусь пояснив слідчим, що вдень 19 січня 2023 року під час застілля, розпиваючи з сусідом алкоголь, посварився з ним і вдарив його кілька разів сокирою в обличчя.
 
Вбив да відтяв голову людині дідусь на Водохреща у Харкові
 
Щоб приховати сліди злочину, розчленував тіло, вивіз на тачці за межі Харкова та закопав їх на території садової ділянки. 
 
Вбив да відтяв голову людині дідусь на Водохреща у Харкові
 
Після цього харків’янин мав намір виїхати на територію іншої області, а потім покинути межі України, однак був затриманий працівниками карного розшуку.
 
Чоловіку оголошено про підозру у вчиненні умисного вбивства. Відповідно до санкції статті пенсіонер може провести за гратами до 15 років.
 

 


Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  убийство, харьков, смерть
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