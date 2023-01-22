22.01.2023 17:02 Дмитро Колонєй

У Харкові дідусь вбив да відтяв голову людині на Водохреща (фото)

Літній зловмисник у Харкові намагався зникнути у невідомому напрямку.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, 45-річна мешканка Харкова знайшла у квартирі свого 80-річного батька тіло людини без голови та рук. Про що і понформувала правоохоронців.

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Поліція встановила, що батько жінки напередодні спілкувався з 84-річним жителем району з сусіднього будинку, який не з’являвся вдома вже два дні.

Розтин тіла показав, що вбитим є саме цей громадянин. Тим часом батько заявниці відключив мобільні телефони і зник у невідомому напрямку.

В ході розшукових заходів поліцейські затримали зловмисника на автобусній зупинці по вулиці Академіка Павлова при виїзді з Харкова.

Під час опитування дідусь пояснив слідчим, що вдень 19 січня 2023 року під час застілля, розпиваючи з сусідом алкоголь, посварився з ним і вдарив його кілька разів сокирою в обличчя.

Щоб приховати сліди злочину, розчленував тіло, вивіз на тачці за межі Харкова та закопав їх на території садової ділянки.

Після цього харків’янин мав намір виїхати на територію іншої області, а потім покинути межі України, однак був затриманий працівниками карного розшуку.

Чоловіку оголошено про підозру у вчиненні умисного вбивства. Відповідно до санкції статті пенсіонер може провести за гратами до 15 років.



