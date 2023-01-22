22.01.2023 17:44 Дмитро Колонєй
Як допомогти людині, яка провалилася під лід: поради харківських рятувальників
Поради харківських експертів, як врятуватися з крижаного полону.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ ДСНС, рятувальники навели алгоритм дій, , щоб впятувати людину під час падіння у крижуну воду:
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викликати рятувальників і, якщо впевнені у своїх силах, починайтие порятунок самостійно, до прибуття фахівців;
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не йти по кризі до потерпілого, а повзти, так ви збільшите площу і зменшите ризик, що крига трісне;
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не наближатися ближче ніж на 3-5 метри;
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у жодному разі не давати потопаючому руку, скористатися дошкою, ременем, шарфом, гілкою, мотузкою тощо;
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подавши постраждалому підручний засіб порятунку, витягти його на лід і повзти з небезпечної зони.
На березі потерпілому потрібно якнайшвидше потрапити у тепле приміщення, переодягнутися в сухий одяг. Людину мають оглянути медики.
Бережіть себе! Заради власної безпеки утримайтеся від виходу на лід!
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