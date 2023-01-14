14.01.2023 18:43 Дмитро Колонєй
Як вберегтися від отруєння чадним газом: поради харківських рятувальників
Поради як запобігти смертельної небезпеки надали харківські експерти.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, іх посиланням на ГУ ДСНС, чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті. Він утворюється в процесі горіння та не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад — детектор чадного газу.
Основні симптоми отруєння чадним газом:
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головний біль;
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нудота;
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прискорене дихання;
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слабкість;
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відчуття втоми і запаморочення.
Основні джерела чадного газу:
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пічки, що мають тріщини,
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генератори, розташовані на балконах або біля вікон та дверей.
Нагадуємо, що генератори мають стояти тільки надворі не менш як 6 метрів від дверей та вікон.
Перші дії при отруєнні чадним газом:
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Забезпечити доступ до свіжого повітря!
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Якщо погано комусь поруч - винесіть потерпілого на свіже повітря,
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Надайте першу домедичну допомогу
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Викличте 103.
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Підкладіть під голову подушку, розстебніть комір і пояс.
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Відкрийте вікна у приміщенні та викличте аварійну газову службу за номером 104.
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Вимкніть всі прилади, які можуть генерувати чадний газ.
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