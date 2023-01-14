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14.01.2023  18:43   Дмитро Колонєй

Як вберегтися від отруєння чадним газом: поради харківських рятувальників

Поради як запобігти смертельної небезпеки надали харківські експерти.

Вберегтися від отруєння чадним газом: поради харківських рятувальників
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, іх посиланням на ГУ ДСНС, чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті. Він утворюється в процесі горіння та не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад — детектор чадного газу. 
 

Основні симптоми отруєння чадним газом:

 
  •  головний біль;
  •  нудота;
  •  прискорене дихання;
  •  слабкість;
  •  відчуття втоми і запаморочення.
 

Основні джерела чадного газу:

  • пічки, що мають тріщини,
  • генератори, розташовані на балконах або біля вікон та дверей.
 
Нагадуємо, що генератори мають стояти тільки надворі не менш як 6 метрів від дверей та вікон. 
 

Перші дії при отруєнні чадним газом: 

 
  1. Забезпечити доступ до свіжого повітря!
  2. Якщо погано комусь поруч - винесіть потерпілого на свіже повітря,
  3. Надайте першу домедичну допомогу
  4. Викличте 103.
  5. Підкладіть під голову подушку, розстебніть комір і пояс.
  6. Відкрийте вікна у приміщенні та викличте аварійну газову службу за номером 104.
  7. Вимкніть всі прилади, які можуть генерувати чадний газ.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  советы, отравление, харьков
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