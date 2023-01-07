07.01.2023 12:07
Харківські рятувальники порадили, як безпечно для життя відсвяткувати Різдво
Харківські пожежники нагадали правила безпеки, яких потрібно дотримуватися.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ ДСНС, пожежники, бажаючи мешканцям Харківщини тихих та мирних різдвяних свят, нагадують, щоб Святвечір та Різдво пройшли без надзвичайних подій, варто дотримуватись основних правил безпеки:
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якщо відвідуєте храм, дізнайтеся про розміщення евакуаційного виходу перед святковою службою;
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відмовтеся від використання салютів і феєрверків — вони заборонені законом;
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бенгальські вогні запалюйте лише на вулиці;
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запалені свічки під час святкування завжди тримайте під наглядом;
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обов’язково гасіть свічку, якщо ви виходите з кімнати або лягаєте спати;
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не розміщуйте свічки поблизу легкозаймистих матеріалів і штор, не прикрашайте ними ялинку;
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не спалюйте свічку до кінця — залишайте недогарок довжиною 2–3 см;
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різдвяного дідуха розміщуйте якнайдалі від розеток, свічок, бенгальських вогнів, джерел вогню та легкозаймистих речей;
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пильнуйте маленьких дітей і не давайте їм гратися сірниками та свічками.
Нагадаємо, раніше ми писали, що рятуввльниками Харківщини знешкоджено за добу понад 100 вибухонебезпечних предметів.
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