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07.01.2023  12:07   

Харківські рятувальники порадили, як безпечно для життя відсвяткувати Різдво

Харківські пожежники нагадали правила безпеки, яких потрібно дотримуватися.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, пожежники, бажаючи мешканцям Харківщини тихих та мирних різдвяних свят, нагадують, щоб Святвечір та Різдво пройшли без надзвичайних подій, варто дотримуватись основних правил безпеки:
  • якщо відвідуєте храм, дізнайтеся про розміщення евакуаційного виходу перед святковою службою;
  • відмовтеся від використання салютів і феєрверків — вони заборонені законом;
  • бенгальські вогні запалюйте лише на вулиці;
  • запалені свічки під час святкування завжди тримайте під наглядом;
  • обов’язково гасіть свічку, якщо ви виходите з кімнати або лягаєте спати;
  • не розміщуйте свічки поблизу легкозаймистих матеріалів і штор, не прикрашайте ними ялинку;
  • не спалюйте свічку до кінця — залишайте недогарок довжиною 2–3 см;
  • різдвяного дідуха розміщуйте якнайдалі від розеток, свічок, бенгальських вогнів, джерел вогню та легкозаймистих речей;
  • пильнуйте маленьких дітей і не давайте їм гратися сірниками та свічками.

Нагадаємо, раніше ми писали, що рятуввльниками Харківщини знешкоджено за добу понад 100 вибухонебезпечних предметів.

 


Тэги:  рождество, правила безопасности, харьков
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