Харківські рятувальники порадили, як безпечно для життя відсвяткувати Різдво

Прислухайтеся до своєї інтуїції – сьогодні вона у вас на висоті та здатна дати чимало цінних порад, особливо у діловій сфері.

Ясною погодою нас цей день не порадує - хмари у Харкові закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів.