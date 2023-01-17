17.01.2023 21:55 Дмитро Колонєй
Готуємо здобні та пісні пампушки на Різдво
Готовим одну з традиційних різдвяних страв.
Як пише РЕДПОСТ
, за традицією пампушки входять до обов'язкових 12 страв на Різдво, Звичайно, найкраще, щоб вони були домашні.
Приготування пампушок - що потрібно врахувати, секрети та поради
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Перевірити, чи достатньо нагрілася олія для смаження, можна, кинувши в неї чайну ложку тіста або кубик картоплі. Вони мають підрум’янитись за 30 секунд.
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Кількість олії має бути така, щоб пампухи у ній вільно плавали і перекидалися з боку на бік.
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Для смаження пампухів найкраще використовувати широкий посуд із товстого металу.
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Пампухи із дріжджового тіста довше будуть свіжими, якщо до жиру додати ложку-дві рафінованої олії.
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Замість олії для смаження можна використовувати смалець, масло навпіл зі смальцем.
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В олію для смаження додають ложку горілки або спирту, щоб пампухи не вбирали олію при смаженні.
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Начинка для пампухів не повинна бути рідкою, бо тоді вона просочиться крізь тісто. Також начинка має бути кімнатної температури, не холодною, інакше тісто гірше підходитиме.
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Після формування пампухів тісто має підійти мінімум у 1,5 рази. Зазвичай на це потрібно приблизно 20 хвилин.
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Щоб видалити з пампухів зайву олію після смаження, їх залишають у ситі або викладають на паперовий рушник чи серветки.
Пісні пампушки
Продукти:
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вода - 1/2 л,
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дріжджі - 50 г,
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сахар - 3/4 склянки,
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куркума - 1/2 ч. ложки,
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ванільний сахар - 20 г,
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мука - 1 кг,
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спирт - 1 ст. ложка,
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олія,
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сіль.
Покроковий рецепт приготування
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У теплу воду додати дріжджі, по ложці цукру та муки. Перемішати і залишити у теплому місці на 10 хвилин.
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Вмішати 1,5 склянки муки. Накрити рушником і поставити у тепле місце на годину. Тісто має значно збільшитися в об'ємі.
-
Додати куркуму, сіль, цукор, ванільний цукор і спирт.
-
Поступово додавати муку, замісити дуже м'яке ніжне тісто.
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Насамкінець вмішати олію та вимісити.
-
Залишити в теплому місці на годину (має вирости вдвічі).
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Розкачати тісто завтовшки 1,5–2 см,
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Склянкою вирізати пампухи і залишити ще на 20—30 хвилин.
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Змажити у великій кількості олії на невеликому вогні. Викласти пампухи на паперові рушники, перед подачею притрусити цукровою пудрою.
Здобні пампушки
Продукти:
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яйця - 4 шт.,
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молоко - 1/2 л,
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олія або маргарин - 130 г,
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сахар - 1/2 склянки для тесту + 150 г для начинки
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50 г дріжджів,
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мука,
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спирт - 25 мл,
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мак - 180 г
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изюм — 2 горсти,
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горіхи - 2 горсті.
Покрковий рецепт приготування
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У гарячому кип'яченому молоці розтопити олію,
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Охолодити, додати розтерті з цукром дріжджі, яйця (кімнатної температури), спирт. Усі перемішати.
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Вимісити тісто 10-15 хвилин, поступово додаючи муку.
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Для начинки мак запарити, тричі змолоти, змішати із запареними изюмами, подрібненими горіхами та сахаром.
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Начинити пампухи і готувати далі так само, як пісні (див. вище).
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