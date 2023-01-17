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17.01.2023  21:55   Дмитро Колонєй

Готуємо здобні та пісні пампушки на Різдво

Готовим одну з традиційних різдвяних страв.

Як приготувати здобні та пісні пампушки на Різдво
 
Як пише РЕДПОСТ, за традицією пампушки входять до обов'язкових 12 страв на Різдво, Звичайно, найкраще, щоб вони  були домашні.
 

Приготування пампушок - що потрібно врахувати, секрети та поради 

  1. Перевірити, чи достатньо нагрілася олія для смаження, можна, кинувши в неї чайну ложку тіста або кубик картоплі. Вони мають підрум’янитись за 30 секунд.
  2. Кількість олії має бути така, щоб пампухи у ній вільно плавали і перекидалися з боку на бік.
  3. Для смаження пампухів найкраще використовувати широкий посуд із товстого металу.
  4. Пампухи із дріжджового тіста довше будуть свіжими, якщо до жиру додати ложку-дві рафінованої олії. 
  5. Замість олії для смаження можна використовувати смалець, масло навпіл зі смальцем.
  6. В олію для смаження додають ложку горілки або спирту, щоб пампухи не вбирали олію при смаженні.
  7. Начинка для пампухів не повинна бути рідкою, бо тоді вона просочиться крізь тісто. Також начинка має бути кімнатної температури, не холодною, інакше тісто гірше підходитиме.
  8. Після формування пампухів тісто має підійти мінімум у 1,5 рази. Зазвичай на це потрібно приблизно 20 хвилин.
  9. Щоб видалити з пампухів зайву олію після смаження, їх залишають у ситі або викладають на паперовий рушник чи серветки.

Пісні пампушки

 

Продукти:

  • вода - 1/2 л,
  • дріжджі - 50 г,
  • сахар - 3/4 склянки,
  • куркума - 1/2 ч. ложки,
  • ванільний сахар - 20 г,
  • мука - 1 кг,
  • спирт - 1 ст. ложка,
  • олія,
  • сіль.

Покроковий рецепт приготування 

 
  1. У теплу воду додати дріжджі, по ложці цукру та муки. Перемішати і залишити у теплому місці на 10 хвилин.
  2. Вмішати 1,5 склянки муки. Накрити рушником і поставити у тепле місце на годину. Тісто має значно збільшитися в об'ємі.
  3. Додати куркуму, сіль, цукор, ванільний цукор і спирт.
  4. Поступово додавати муку, замісити дуже м'яке ніжне тісто.
  5. Насамкінець вмішати олію та вимісити.
  6. Залишити в теплому місці на годину (має вирости вдвічі).
  7. Розкачати тісто завтовшки 1,5–2 см,
  8. Склянкою вирізати пампухи і залишити ще на 20—30 хвилин.
  9. Змажити у великій кількості олії на невеликому вогні. Викласти пампухи на паперові рушники, перед подачею притрусити цукровою пудрою.
 

Здобні пампушки

 

Продукти:

  • яйця - 4 шт.,
  • молоко - 1/2 л,
  • олія або маргарин - 130 г,
  • сахар - 1/2 склянки для тесту + 150 г для начинки
  • 50 г дріжджів,
  • мука,
  • спирт - 25 мл,
  • мак - 180 г
  • изюм — 2 горсти,
  • горіхи - 2 горсті.

Покрковий рецепт приготування

  1. У гарячому кип'яченому молоці розтопити олію,
  2. Охолодити, додати розтерті з цукром дріжджі, яйця (кімнатної температури), спирт. Усі перемішати.
  3. Вимісити тісто 10-15 хвилин, поступово додаючи муку.
  4. Для начинки мак запарити, тричі змолоти, змішати із запареними изюмами, подрібненими горіхами та сахаром.
  5. Начинити пампухи і готувати далі так само, як пісні (див. вище).

Источник:   Chas.News
 Тэги:  рецепт, пампушки, рождество, выпечка
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