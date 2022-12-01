Готуємо швидкий та соковитий пиріг з капустою

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Гороскоп на 1 грудня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Емоції можуть перехльостувати через край. Тому шопінг може вилитися в масу безглуздих витрат, а вечірка затягтися до ранку.

Прогноз погоди у Харкові на 1 грудня У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.