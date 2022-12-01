01.12.2022 22:29 Дмитро Колонєй
Готуємо швидкий та соковитий пиріг з капустою
Пропонуємо рецепт м'якого наливного пирога.
Фотография из открытых источников
Як пише РЕДПОСТ
, пиріг з капустою доречно пекти з будь-якого приводу - на сніданок, обід, вечерю, та й на святковий стіл його поставити не соромно.
Швидкий наливний пиріг з капустою
Продукти:
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капуста 1 шт.
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олія вершкове 100 г
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сіль за смаком
Тісто:
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яйця 3 шт.
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кефір 1.5 склянки
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борошно 1.5 склянки
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сіль 1 ч.л.
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сода 0,5 ч.л.
Рецепт покроково:
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Невеликий виделок капусти нашаткувати, посолити, перетерти руками, щоб виділився сік.
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Збити яйця із сіллю, кефіром чи сметаною.
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Пшеничне борошно перемішати з содою, всипати в суміш кефіру. Тісто має бути напіврідким, як для приготування оладок.
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Начинку віджати від зайвої рідини, викласти у форму.
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Розтопити вершкове масло|мастило|, полити капусту.
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Залити масу тестом, пекти протягом 30-40 хвилин за температури 180 градусів. Швидкий наливний пиріг з капустою має зарум'янитися.
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Перевернути готову страву на тарілку та подати до столу у теплому вигляді.
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Випікання можна посипати тертим твердим сиром.
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