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01.12.2022  22:29   Дмитро Колонєй

Готуємо швидкий та соковитий пиріг з капустою

Пропонуємо рецепт м'якого наливного пирога.


Фотография из открытых источников
Як пише РЕДПОСТ, пиріг з капустою доречно пекти з будь-якого приводу - на сніданок, обід, вечерю, та й на святковий стіл його поставити не соромно.
 

Швидкий наливний пиріг з капустою

Продукти:

  • капуста 1 шт.
  • олія вершкове 100 г
  • сіль за смаком

Тісто:

  • яйця 3 шт.
  • кефір 1.5 склянки
  • борошно 1.5 склянки
  • сіль 1 ч.л.
  • сода 0,5 ч.л.

Рецепт покроково:

 
  1. Невеликий виделок капусти нашаткувати, посолити, перетерти руками, щоб виділився сік.
  2. Збити яйця із сіллю, кефіром чи сметаною.
  3. Пшеничне борошно перемішати з содою, всипати в суміш кефіру. Тісто має бути напіврідким, як для приготування оладок.
  4. Начинку віджати від зайвої рідини, викласти у форму.
  5. Розтопити вершкове масло|мастило|, полити капусту.
  6. Залити масу тестом, пекти протягом 30-40 хвилин за температури 180 градусів. Швидкий наливний пиріг з капустою має зарум'янитися.
  7. Перевернути готову страву на тарілку та подати до столу у теплому вигляді.
  8. Випікання можна посипати тертим твердим сиром.
Тэги:  рецепт, пирог с капустой
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