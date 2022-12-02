Прогноз погоди у Харкові на 2 грудня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -4°...-3°C (відчувається як -6°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 49%. Атмосферний тиск 763 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -3°...+1°C (відчувається як -2°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 53%. Атмосферний тиск 763 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря 0°...-3°C (відчувається як -3°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 53%. Атмосферний тиск 763 мм рт.ст.
Ясно – до морозів, похмурий – до тепла.
Вечірнє небо рожеве, навіть багряне – буде снігопад.
Сильний вітер та сніг весь день віщують довгу зиму та холодну весну.
Майбутню погоду визначали завдяки птахам: якщо до цього дня вони прилетять з півночі — це ознака ранніх холодів.
Хороший день, щоб швидко і хоча б загалом закінчити все почате. Навряд чи це буде зроблено на п'ять із плюсом, але на тверду «четвірку» – цілком.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
На початку грудня художники-аніматори, в професіях яких є приставка -D, відзначають професійні свята.
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