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02.12.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 2 грудня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

харьковский зоопарк

Вранці хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -4°...-3°C (відчувається як -6°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 49%. Атмосферний тиск 763 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -3°...+1°C (відчувається як -2°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 53%. Атмосферний тиск 763 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря 0°...-3°C (відчувається як -3°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 53%. Атмосферний тиск 763 мм рт.ст.

Народні прикмети

Ясно – до морозів, похмурий – до тепла.

Вечірнє небо рожеве, навіть багряне – буде снігопад.

Сильний вітер та сніг весь день віщують довгу зиму та холодну весну.

Майбутню погоду визначали завдяки птахам: якщо до цього дня вони прилетять з півночі — це ознака ранніх холодів.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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