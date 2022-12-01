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01.12.2022  21:58   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов: Только сегодня более 10 тыс. харьковчан получили горячие обеды

Про це мер Харкова поінформував в ефірі національного телемарафону.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, за словами Харківського міського голови Ігоря Терехова, в ефірі національного телемарафону, харків’яни можуть безкоштовно отримати гарячу їжу у 36 школах міста.
 
Мы это сделали, не потратив ни копейки бюджетных средств. Это помощь наших городов-партнеров, городов-побратимов, а также различных фондов. Повара нашего коммунального предприятия готовят еду, и мы раздаем ее людям. Только сегодня более 10 тыс. харьковчан воспользовались этой возможностью и получили горячие обеды», - повідомив Ігор Терехов.
 
Також мер нагадав, що у місті облаштовують понад 200 «пунктів незламності». Їх забезпечують генераторами, дров’яними пічками, аптечками, резервом води тощо.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  игорь терехов, горячие обеды, харьков
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