01.12.2022 21:58 Дмитро Колонєй
Ігор Терехов: Только сегодня более 10 тыс. харьковчан получили горячие обеды
Про це мер Харкова поінформував в ефірі національного телемарафону.
Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ
, за словами Харківського міського голови Ігоря Терехова, в ефірі національного телемарафону, харків’яни можуть безкоштовно отримати гарячу їжу у 36 школах міста.
Мы это сделали, не потратив ни копейки бюджетных средств. Это помощь наших городов-партнеров, городов-побратимов, а также различных фондов. Повара нашего коммунального предприятия готовят еду, и мы раздаем ее людям. Только сегодня более 10 тыс. харьковчан воспользовались этой возможностью и получили горячие обеды», - повідомив Ігор Терехов.
Також мер нагадав, що у місті облаштовують понад 200 «пунктів незламності». Їх забезпечують генераторами, дров’яними пічками, аптечками, резервом води тощо.
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