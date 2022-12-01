01.12.2022 21:33 Дмитро Колонєй

Зимовий період: якими дровами не варто обігрівати будинок

Про те, які види дров не підходять для використання в печах, розповіли експерти.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Today, багато хто перейшов на пічне опалення. Важливо правильно вибрати дрова, щоб якісно та безпечно обігріти житлові приміщення. Стало відомо, від купівлі якої деревини краще відмовитись.

Хвойні породи

багаті смолами, які повністю не згоряють,

засмічують внутрішню частину топки та димар.

на стінках накопичується кіптява.

довго тліють.

Береза

За нестачі повітря при згорянні утворює багато диму.

На стінках труби осідає березова смола – дьоготь.

Осика, липа, тополя Швидко згоряють і дають мало тепла,

Потрібно використовувати набагато більше, ніж тих, які справлятимуться зі своїм завданням. Вдалий вибір - дрова із бука,

ясена та

дуба. Ці дрова: Забезпечать в будинку стабільно високу температуру Не засмічувати топку і трубу. Мають тривалий період горіння, Дубові та букові дрова можуть горіти навіть сирими.