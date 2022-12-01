01.12.2022 20:37 Дмитро Колонєй

Польські благодійники привезли десятки генераторів для пунктів обігріву Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся із представником благодійного фонду «Siepomaga» Єжи Юрчинським.



Фотографія з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланнмя на Міськраду, польський благодійний фонд «Siepomaga» передав 75 генераторів для пунктів обігріву в Харкові. Також фонд передав понад 20 палет м'ясних консервів для адресної доставки гуманітарної допомоги та підтримав «пункти незламності» закупівлею овочів, чаю та кави на чотири місяці.

Харківський міський голова Ігор Терехов, провів зустріч із представником благодійного фонду «Siepomaga» Єжи Юрчинським. Мер подякував йому за виявлену солідарність та підтримку українського народу, зокрема, за надання гуманітарної допомоги мешканцям міста Харкова, та вручив Подяку міського голови.

Ігор Терехов повідомив, що сьогодні для харків'ян запрацювали пункти гарячого харчування. За його словами, Харків забезпечений певним резервом продуктів, які були передані містами-партнерами та волонтерськими організаціями. Втім, з огляду на продовження обстрілів критичної інфраструктури України, така допомога знадобиться Харкову й надалі.

У свою чергу Єжи Юрчинський наголосив, що фонд продовжить допомагати харків'янам.

«Надана допомога - це допомога тисяч людей із Польщі. Коли почалося повномасштабне вторгнення, ми зрозуміли, що це не тільки ваша війна, це також наша війна. Ми всі чекаємо на перемогу!» - наголосив Єжи Юрчинський.