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01.12.2022  20:07   Дмитро Колонєй

Загарбники привласнюють зарплати українського персоналу

Про це інформує воєнна розвідка України.

Привласнюють зарплати українського персоналу ЗАЕС окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, представники корпорації «росатом»  «відмивають» гроші, які виділяються на здійснення управління Запорізькою атомною електростанцією. 
 
Реальні фінансова звітність не оформлюється і не подається. Гроші для оплати роботи персоналу станції, привласнюються окупаційною адміністрацією та співробітниками «росатому».
 
Наразі на ЗАЕС залишається близько 500 окупантів, 200 з яких це так звані «кадирівці» з батальйону «ахмат». Їхнє головне завдання – залякування персоналу та схиляння до співпраці з окупантами.
 
У промисловій зоні станції виявлено близько 300 мін, які залишили по собі підрозділи окупантів, коли залишали станцію. Про це було повідомлено так звану «поліцію» Енергодару. 
 
Співробітники фсб, які прибули на місце подій, розповсюдили інформацію, що це начебто «тайники диверсійних підрозділів ЗСУ».
 
Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  мошенничество, афера, украина, агрессия россии
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