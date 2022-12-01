01.12.2022 19:36 Василь Голосний

У Харкові пройшла гала-зустріч представників спортивних федерацій та організацій (фото)

Гала-зустріч із представниками спортивних федерацій та організацій відбулася 1 грудня у Харкові.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

У заході взяв участь міський голова Ігор Терехов, повідомляє РЕДПОСТ . Він зазначив, що до початку повномасштабної війни спорт відігравав дуже важливу роль у житті харків'ян. Зокрема, у місті регулярно проводилися марафони, велодні та змагання з ігрових видів спорту.

«Але настало 24 лютого, і дуже багато спортсменів пішли захищати свою Батьківщину. На жаль, когось уже немає, хтось зараз воює, а хтось - тренується і, незважаючи на війну, прославляє Харків та Україну. Я впевнений, що після нашої перемоги спортивні традиції продовжуватимуться. Ми розвиватимемо спорт, сповідуватимемо філософію здорового способу життя і виховуватимемо нових олімпійських чемпіонів», - підкреслив Ігор Терехов.

У рамках зустрічі були підбиті підсумки 2022 року. Найкращим спортсменам та тренерам, а також спортсменам, які зайнялися волонтерством та вступили до лав ЗСУ, вручили Подяки міського голови.

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