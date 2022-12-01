01.12.2022 19:23 Дмитро Колонєй
Необходимо, чтобы по каждому преступлению был вынесен справедливый приговор - Ігор Терехов
Мер Харкова привітав працівників прокуратури з нагоди професійного свята.
Необходимо, чтобы по каждому преступлению был вынесен справедливый приговор - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Міськраду, вітаючи працівників прокуратури з нагоди професійного свята, мер Харкова Ігор Терехов відзначив важливість їхньої роботи, особливо під час повномасштабної війни.
«Вы избрали очень тяжелую профессию. И в мирное время вам было нелегко, ведь вы боретесь с преступностью. И сейчас, в военное время, вы не покинули Харьков и Украину. Кто-то из вас защищает нашу страну на фронте, а кто-то продолжает работать и документировать преступления, которые совершил и продолжает совершать российский агрессор. Это очень тяжело, но необходимо, чтобы в дальнейшем по каждому преступлению был вынесен справедливый приговор. Позвольте поздравить вас по случаю профессионального праздника и пожелать крепкого здоровья и счастья в ваших семьях. Мы выстоим! Победа будет за нами!» - підкреслив Харківський міський голова.
Зазначимо, в Україні День працівників прокуратури щорічно відзначається 1 грудня.
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