01.01.2023 16:57 Дмитро Колонєй

Почесний громадянин Харкова Олексій Середа відзначає день народження

Мер Харкова Ігор Терехов привітав з днем народження начальника гімназії-інтернату «Кадетський корпус» Олексія Середу.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міскьраду, мер Харкова Ігор Терехов 1 січня 2022 року, привітав з днем народження Почесного громадянина міста Харкова, начальника Державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» Олексія Середу.

«Вітаю з днем народження справжнього професіонала своєї справи, надзвичайно чесну та порядну людину, віддану служінню Батьківщині. Ви виховуєте справжніх патріотів нашої держави, відважних захисників, які упродовж наступних десятиліть відстоюватимуть кожен сантиметр української землі.

Бажаю Вам якнайшвидшої перемоги, міцного здоров’я, невичерпної енергії та подальших успіхів у Вашій надзвичайно важливій справі. Дякую за все, що Ви робили і продовжуєте робити задля розвитку Харкова та України!» - сказано у привітанні.