01.01.2023 17:27 Дмитро Колонєй
Зима шкідлива для шкіри: як запобігти проблемам радить експерт-дерматолог
Поради фахівця з Медичного коледжу Бейлора в Х’юстоні.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Medical Xpress, за словами доктора Вікі Жень Рена, дерматолога і доцента Медичного коледжу Бейлора в Х’юстоні, "Шкіра, як правило, сухіша, коли погода менш волога, тому люди повинні зволожувати її принаймні двічі на день, якщо не частіше". Рен запропонував кілька порад, як повернути вологу в шкіру.
Поради, як повернути вологу в шкіру.
-
Використовуйте мазь або крем, а не лосьйон, бо вони мають більший вміст води та не стільки речовин, які запобігають сухості шкіри.
-
Наносьте креми після душу або ванни, щоб затримати вологу.
-
Вибирайте теплу воду замість гарячого душу або ванни. Обмежте їх 5-10 хвилинами.
-
У сухий сезон може допомогти зволожувач повітря вдома . Просто стежте за тим, щоб воно було чистим.
-
Носіть одяг, який захищає шкіру від вітру та холоду.
-
Креми, що містять сечовину, молочну кислоту, лактат амонію або альфа-гідроксикислоти, можуть бути корисними для товстої або лускатої шкіри. Однак вони також можуть дратувати, якщо шкіра тріскається або тріскається.
-
Будь-хто може отримати сухість шкіри. Люди з екземою можуть бути особливо сприйнятливі до змін погоди.
-
Слідкуйте за своїми шкірними звичками, тому що деякі симптоми можуть бути ознакою раку або захворювання щитовидної залози, нирок або печінки.
-
Якщо ви добре доглядаєте за своєю шкірою, але ваші зусилля не допомагають, або ваша шкіра сильно запалена, має тріщини або скоринки, вам може знадобитися звернутися до дерматолога.
«Пам’ятайте, відсутність зволоження завжди призведе до сухості шкіри», — нагадує Рен.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0