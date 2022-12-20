20.12.2022 14:55 Дмитро Колонєй

Поради нейропсихолога на новорічні свята

Як подолати емоційні проблеми сезону та подбати про своє здоров'я.



Поради нейропсихолога на новорічні свята



Як повідомляє РЕДПОСТ , посилаючись на MedicalXpress, за словами клінічного нейропсихолога з UC Davis Health Анджели Дрейк, свята можуть бути часом радості та спілкування з друзями та близькими, але вони також можуть принести стрес та смуток.

1. Керуйте святковими очікуваннями

"Часто те, що ми переживаємо, - це невідповідність між нашою реальною ситуацією і тим, що, на нашу думку, має бути", - каже Дрейк. Під час свят це може бути особливо гостро. Якщо хтось виріс у великій родині, він може відчувати втрату при невеликих зборах. «Вони подумки порівнюють їх, навіть не підозрюючи про це», — зазначає Дрейк. Вона пропонує зосередитися на тому, за що ви вдячні сьогоденню.

2. Відпустіть фантазії

Вона також закликає людей керувати своїми очікуваннями від інших людей. "У всіх нас може бути фантазія, що всі чудово проведуть час, але реальність така, що в сім'ях часто буває напруженість", - каже Дрейк. "Ймовірно, це не буде фантастична версія свят". Вона каже, що ви можете встановити ваші очікування, визнавши, що деякі члени сім'ї завжди можуть бути важкими. "Ви не можете контролювати інших людей, але ви можете коригувати свої очікування та реакції, що може надавати вам сили".

3. Перевірте себе

Один із способів керувати своїми реакціями – регулярно перевіряти себе. «Це спосіб контролювати свій емоційний стан і бачити, як ви почуваєтеся.Ви можете думати про це як про шкалу стресу, занепокоєння чи настрої. Ви оцінюєте свої відчуття від одного до десяти», — пропонує Дрейк. «І коли ви перебуваєте на певному рівні — хоч би що ви вирішили — ви робите перерву». Вона пропонує зайнятися чимось, що вам подобається та розслаблює. Вона рекомендує пацієнтам слухати музику, займатися фізичними вправами, глибоко дихати (див. пораду № 5) або займатися будь-якою справою чи хобі, яке їм подобається. Ідея полягає в тому, щоб розвивати самосвідомість, щоб люди могли займатися собою, перш ніж вони досягнуть точки емоційного зриву (або кипіння).

4. Майте план

На додаток до регулярного самоконтролю Дрейк пропонує скласти конкретний план того, що ви робитимете, якщо відчуєте стрес, смуток чи тривогу під час свят. Це може бути дзвінок другові, прогулянка, включення музики, читання чи перегляд улюбленого телешоу. Діяльність така сама індивідуальна, як і ви. "Все це спрямоване на оздоровлення", - каже Дрейк. «Йдеться про те, щоб виявляти ініціативу та піклуватися про себе, а не намагатися ігнорувати чи придушувати емоції, які зазвичай працюють лише протягом тривалого часу».

5. Дихайте

Дрейк використовує техніку, що називається діафрагмальним диханням, для зняття стресу та занепокоєння. Його також називають глибоким диханням чи диханням животом. «Глибоко дихати можна будь-де, і це нічого не варто», — каже Дрейк. Вона зазначає, що люди часто «ходять, йдуть, йдуть» під час свят та намагаються впоратися з усім, що їм потрібно зробити. "Але потім вони виснажуються", - додає Дрейк.«Глибоке дихання, що утримує кисень у легенях, сприяє кращому кисневому обміну. Рівень кисню у крові підвищується. І як це відбувається, ви починаєте розслаблятися».Ви можете навчитися глибокого дихання з безкоштовних онлайн-інструкцій та відео.

6. Поділіться щасливими спогадами

Крім стресу, свята також можуть бути часом скорботи, оскільки люди знають про близьких, які померли. «Ви не хочете занурюватися в горі, але марно просто ігнорувати його, тому що ви все одно відчуватимете його», — каже Дрейк. Стратегія, що вона рекомендує, відома як терапія спогадами. «Ідея полягає в тому, щоб визнати втрату та горе, але не зациклюватись на сумних спогадах. Просто зосередитись на щасливих спогадах», — зазначає Дрейк. «Я закликаю людей прославляти цю людину. Говоріть про нього, згадуйте, розповідайте історії».

7. Спілкуйтеся з спільнотою

"Самотність негативно впливає на здоров'я. Свята можуть посилити самотність, особливо коли люди більше не мають сім'ї або живуть далеко від своїх сімей чи друзів", - каже Дрейк. Людям, які не мають друзів або групи підтримки, вона радить піти туди та знайти їх. Вона зазначає, що люди знаходять спільноту багатьма шляхами, включаючи церкви, клуби, зустрічі, волонтерство, культурні центри та багато інших. «Сьогодні важко знайти спільноту, але це дуже важливо. Ви спілкуєтеся з людьми, спілкуєтесь і отримуєте задоволення від того, що ви робите. І це добре для вас».