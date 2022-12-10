10.12.2022 15:26 Дмитро Колонєй

Купання у крижаній воді може вбити за хвилину: медексперт

"Занурення з білим ведмедем" стало популярним заняттям, але може обернутися трагедією.



Купання у крижаній воді може вбити за хвилину: медексперт



Як повідомляє РЕДПОСТ , посилаючись на MedicalXpress, шириться популярність купання у крижаній воді. Вона пов'язана з тим, що адепти холодової терапії вірять, що холодна вода зміцнює імунну систему та покращує серцево-судинну систему.

Свою лепту вносить і кінематограф. Актор Кріс Хемсворт, відомий за «Тором», сприяв просуванню ідеї, зробивши арктичний заплив без гідрокостюму в рамках телесеріалу National Geographic «Безмежний».

Але доказів, що підтверджують користь холодової терапії для здоров'я, як і раніше, мало.

Медики попереджають, що раптове занурення у воду температурою нижче -15 градусів за Цельсієм може вбити людину менш ніж за хвилину. and Women's Hospital в Бостоні. "Чи є користь для здоров'я чи ні, не ясно і не встановлено".

Смертельно небезпечні ризики холодової терапії

Занурення тіла в холодну воду викликає реакцію холодового шоку раптове, швидке почастішання дихання, частоти серцевих скорочень та артеріального тиску. Це може призвести до того, що людина потоне протягом кількох секунд, якщо вона мимоволі задихнеться, коли її голова занурена у воду. Шок також створює навантаження на серце та змушує його працювати з більшим навантаженням.Протягом кількох хвилин втрата тепла починає викликати приплив крові від кінцівок до життєво важливих органів захисту. В результаті руки та ноги залишаються без гарної циркуляції, що може призвести до втрати сили та координації. Швидка втрата тепла (у холодній воді в 25 разів швидше, ніж на холодному повітрі) може призвести до гіпотермії, що ускладнює ясне мислення або рух.

Дослідженнями доведено, що люди, які адаптуються до занурення в холодну воду, наприклад, за допомогою звичайних ванн із льодом, можуть зменшити запалення та інші серцево-судинні ризики.

З іншого боку, виявлено докази підвищення рівня тропоніну у людей, які змагаються в зимовому плаванні, припускаючи, що тривале занурення в холодну воду може призвести до пошкодження серцевого м'яза.

Хорхе Плуцький застерігає від такої практики людей, які мають проблеми із серцем, зазначивши, що вплив холодової терапії на цю категорію людей мало досліджений.

До трагічних наслідків при такого роду купанні може призвести прийом ліків - бета-блокаторів, що знижують кров'яний тиск і скорочують частоту серцевих скорочень і ускладнюють адаптацію організму до шоку від раптового перепаду температури.

Як зменшити реакцію на шок від купання у крижаній воді

Поради дав Лі Хілл, вчений-фізкультурник і науковий співробітник канадського Дослідницького інституту Медичного центру Університету Макгілла в Квебеку - екс-тренер з плавання в холодній воді в Південній Африці, який переїхав до Канади, де продовжує займатися зимовим плаванням.

Акліматизувати тіло до холоднішої води з часом

Проводити час в озерах або інших відкритих джерелах води до того, як температура впаде, і продовжувати робити це, коли погода стає холоднішою.

Приймати більш прохолодний душ або ванну вдома, а також займатися спортом на свіжому повітрі. "Помістіть свої легені на холодне повітря", - сказав він. «Помажте потилицю холодною водою. Підготуйте свою неврологічну систему до того, що наближається холодовий шок». За словами Хілла, найнебезпечніший час – це перші 10 секунд до хвилини, коли люди намагаються контролювати своє дихання. Ви можете вижити протягом години, пересуваючись, але для тих, хто не звик до цього шоку від холодної води, це може бути неймовірно ризиковано.

Ризик переохолодження зберігається, коли ви виходите із води. «Ви повинні негайно зняти холодний мокрий одяг та надіти теплий. Підійдіть до обігрівача та випийте теплого напою».

Хілл застеріг від плавання у холодній воді без медичного персоналу та доступу до засобів, що дозволяють негайно зігрітися.

"Ніколи не плавайте в холодній воді поодинці", - сказав він. "Це рецепт катастрофи".

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