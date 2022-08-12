12.08.2022 17:40 Дмитрий Колоней

Шум у вухах будуть лікувати за допомогою мобільного телефону

Дослідники з Університету Окленда, після 20 років пошуків, в захваті від обнадійливих результатів клінічних випробувань нового типу терапії.



Шум у вухах будуть лікувати за допомогою мобільного телефону



Якповідмоляє РЕДПОСТ , з посиланнмя на Medical Xpress, у дослідженн Університету Окленда 61 пацієнта рандомізували на одну з двох терапій, прототип нової «цифрової політерапії» або популярний додаток для самодопомоги, що створює білий шум .

У середньому група з політерапевтичним лікуванням (31 особа) продемонструвала клінічно значущі покращення через 12 тижнів, тоді як інша група (30 осіб) не спостерігала. Результати щойно були опубліковані в Frontiers in Neurology .

«Це важливіше, ніж деякі наші попередні роботи, і, ймовірно, матиме прямий вплив на майбутнє лікування шуму у вухах », — каже доцент аудіології Грант Серчфілд.

Ключем до нового лікування є первинна оцінка аудіолога, який розробляє індивідуальний план лікування, поєднуючи низку цифрових інструментів, на основі індивідуального досвіду шуму у вухах.

«Попередні випробування виявили, що білий шум, цілеспрямоване консультування, цілеспрямовані ігри та інші технологічні методи лікування іноді ефективні для деяких людей», — каже д-р Серчфілд.

«Це швидше та ефективніше, адже потрібно 12 тижнів, а не 12 місяців, щоб більше людей змогли отримати певний контроль».

Не існує таблеток, які могли б вилікувати шум у вухах.

«Ця терапія, по суті, переналаштовує мозок таким чином, щоб звук шуму у вухах зменшувався до фонового шуму , який не має жодного значення чи значення для слухача», — каже доктор Серчфілд.

Дослідник-аудіолог, доктор Філ Сандерс, каже, що результати вражаючі, і він вважає проведення випробування особистим задоволенням.

«Шістдесят п’ять відсотків учасників повідомили про покращення. Для деяких людей це змінило життя — шум у вухах захопив їх життя та увагу».

Деякі люди не помітили покращення, і їхні відгуки сприятимуть подальшій персоналізації, каже доктор Сандерс.

Шум у вухах — це фантомний шум, причини якого комплексні. Досі не піддається успішному лікуванню.

У той час як більшість людей відчувають шум у вухах або дзвін у вухах принаймні час від часу, близько п’яти відсотків відчувають його в тяжкому ступені. Вплив може включати проблеми зі сном, труднощі з виконанням щоденних завдань і депресію.

Доктор Серчфілд каже, що спостерігав за стражданнями своїх пацієнтів і не мав можливості запропонувати ефективне лікування . «Я хотів змінити ситуацію».

Наступним кроком буде доопрацювання прототипу та перехід до більших локальних і міжнародних випробувань з метою схвалення FDA.

Дослідники сподіваються, що додаток стане клінічно доступним приблизно через шість місяців.