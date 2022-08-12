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12.08.2022  17:55   Віталій Хінєвіч

Українці подали значну кількість заявок на навчання в ІТ-проєкті

ІТ Generation дає можливість українцям безоплатно здобути освіту у сфері ІТ.

ІТ Generation
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Урядовий портал.
 
Повідомляється, що цього тижня стартував прийом заявок на проєкт для світчерів ІТ Generation. Вже за декілька днів охочих долучитись до навчання становило 26 тисяч. Про це в ефірі національного телемарафону розповів Віце-прем'єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
 
ІТ Generation має на меті допомогти українцям опанувати професію в IT-сфери, попри відсутність досвіду та навичок. Цей проєкт — частина масштабної реформи ІТ-освіти, над якою Мінцифри разом з МОН працює вже другий рік.
 
«Проєкт ІТ Generation дає можливість українцям, які не мають досвіду в ІТ, за 2-6 місяців безоплатно здобути освіту у сфері ІТ. Це спеціальності, що можна опанувати без попередньої підготовки і легко «увійти в айті». Як результат — ринок отримує нові кадри, а українці — затребувану професію», — зазначив Михайло Федоров.
 
Нагадаємо, НМТ сертифікат можна перевірити на достовірність.
 
Источник:   Урядовий портал
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