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10.08.2022  11:50   Віталій Хінєвіч

НМТ сертифікат можна перевірити на достовірність

В сервісі ЄДЕБО абітурієнти та приймальні комісії мають змогу перевірити достовірність сертифіката.

НМТ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на МОН України.
 
Повідомляється, що на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти з'явилася можливість перевірити достовірність сертифіката національного мультипредметного тесту (НМТ). Для пошуку треба зазначити номер та рік сертифіката, а також прізвище та ім'я його власника.
 
Варто зазначити, що доступ до сервісу насамперед є важливий для працівників приймальних комісій, адже цього року багато учасників НМТ не мають паперових сертифікатів і в разі подання ними паперових заяв перевірити достовірність сертифіката можна якраз у цьому реєстрі.
 
Також кожен вступник може оперативно дізнатися, чи є його сертифікат в ЄДЕБО. Якщо під час створення електронного кабінету абітурієнт обрав позначку «Не маю сертифіката НМТ» і зареєструвався без нього, то вже в самому кабінеті обов'язково треба додати сертифікат. Для цього на основній сторінці перейти у поле «Сертифікати НМТ/ЗНО», натиснути кнопку «Додати сертифікат» і зазначити його номер, PIN-код та рік. 
 
Якщо вступник зареєструвався без сертифіката і не додав його згодом, то в кабінеті не будуть відображатися результати тестування.
 
Нагадаємо, у Варшаві пройде захід для молодих українських науковців.
 
Источник:   МОН України
 Тэги:  образование, нмт
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