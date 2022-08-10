10.08.2022 11:50 Віталій Хінєвіч

НМТ сертифікат можна перевірити на достовірність

В сервісі ЄДЕБО абітурієнти та приймальні комісії мають змогу перевірити достовірність сертифіката.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на МОН України.

Повідомляється, що на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти з'явилася можливість перевірити достовірність сертифіката національного мультипредметного тесту (НМТ). Для пошуку треба зазначити номер та рік сертифіката, а також прізвище та ім'я його власника.

Варто зазначити, що доступ до сервісу насамперед є важливий для працівників приймальних комісій, адже цього року багато учасників НМТ не мають паперових сертифікатів і в разі подання ними паперових заяв перевірити достовірність сертифіката можна якраз у цьому реєстрі.

Також кожен вступник може оперативно дізнатися, чи є його сертифікат в ЄДЕБО. Якщо під час створення електронного кабінету абітурієнт обрав позначку «Не маю сертифіката НМТ» і зареєструвався без нього, то вже в самому кабінеті обов'язково треба додати сертифікат. Для цього на основній сторінці перейти у поле «Сертифікати НМТ/ЗНО», натиснути кнопку «Додати сертифікат» і зазначити його номер, PIN-код та рік.

Якщо вступник зареєструвався без сертифіката і не додав його згодом, то в кабінеті не будуть відображатися результати тестування.

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