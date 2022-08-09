09.08.2022 18:05 Віталій Хінєвіч
У Варшаві пройде захід для молодих українських науковців
Українських молодих вчених запрошують долучитись до наукового заходу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця.
Повідомляється, що польська національна асоціація докторантів за партнерства Варшавського університету наук про життя та Варшавської школи економіки у співпраці з Радою молодих вчених при МОН України запрошує взяти участь молодих науковців в короткій літній програмі у вересні .
Метою проєкту є:
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об’єднання польських та українських молодих вчених для зміцнення співпраці;
-
ознайомлення з польською академічною інфраструктурою;
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налагодження зв’язків із майбутніми помічниками наукових керівників;
-
сприяння створенню нових спільних дослідницьких проєктів.
У програму літнього табору входить:
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наукові семінари;
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заходи з формування команди;
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презентація власних досліджень.
Зазначається, що подія пройде в Варшава, з 10 по 19 вересня. Для того аби прийняти участь необхідно зареєструватись за посиланням
.
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