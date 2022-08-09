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09.08.2022  18:05   Віталій Хінєвіч

У Варшаві пройде захід для молодих українських науковців

Українських молодих вчених запрошують долучитись до наукового заходу.

Освіта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця.
 
Повідомляється, що польська національна асоціація докторантів за партнерства Варшавського університету наук про життя та Варшавської школи економіки у співпраці з Радою молодих вчених при МОН України запрошує взяти участь молодих науковців в короткій літній програмі у вересні .
 
Метою проєкту є:
 
  • об’єднання польських та українських молодих вчених для зміцнення співпраці;
  • ознайомлення з польською академічною інфраструктурою;
  • налагодження зв’язків із майбутніми помічниками наукових керівників;
  • сприяння створенню нових спільних дослідницьких проєктів.
У програму літнього табору входить:
 
  • наукові семінари;
  • заходи з формування команди;
  • презентація власних досліджень.
Зазначається, що подія пройде в Варшава, з 10 по 19 вересня. Для того аби прийняти участь необхідно зареєструватись за посиланням.
 
Нагадаємо, навчальні заклади в Україні готують до освітнього процесу.
 
Источник:   Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
 Тэги:  образование
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