09.08.2022 18:05 Віталій Хінєвіч

У Варшаві пройде захід для молодих українських науковців

Українських молодих вчених запрошують долучитись до наукового заходу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця.

Повідомляється, що польська національна асоціація докторантів за партнерства Варшавського університету наук про життя та Варшавської школи економіки у співпраці з Радою молодих вчених при МОН України запрошує взяти участь молодих науковців в короткій літній програмі у вересні .

Метою проєкту є:

об’єднання польських та українських молодих вчених для зміцнення співпраці;

ознайомлення з польською академічною інфраструктурою;

налагодження зв’язків із майбутніми помічниками наукових керівників;

сприяння створенню нових спільних дослідницьких проєктів.

У програму літнього табору входить:

наукові семінари;

заходи з формування команди;

презентація власних досліджень.

Зазначається, що подія пройде в Варшава, з 10 по 19 вересня. Для того аби прийняти участь необхідно зареєструватись за посиланням

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