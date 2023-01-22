22.01.2023 14:05 Віталій Хінєвіч

Вступна компанія 2023: особливості та зміни

Цього року як альтернативу зовнішньому незалежному оцінюванню для випускників знову проведуть у форматі НМТ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.

У Міністерстві повідомили, що НМТ складатиметься з двох обов’язкових предметів (української мови та математики) та одного додаткового предмета за вибором вступника з переліку: історія України, іноземна (англійська, французька, німецька, іспанська) мова, фізика, хімія, біологія.

Незалежно від обраного вступником додаткового предмета позитивний результат НМТ дозволить подавати заяву для вступу на будь-яку спеціальність з урахуванням вагових коефіцієнтів, установлених для предметів на різні спеціальності.

«НМТ буде складатися вступником протягом одного дня у форматі комп'ютерного тестування загальною тривалістю 180 хвилин. Складання НМТ в один день зменшує безпекові ризики учасників тестування, робить більш безпечною та простою організацію проведення НМТ, дозволяє уникнути зайвих логістичних витрат державі та родинам учасників випробувань», – сказав Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

Також Сергій Шкарлет наголосив, що будуть збережені усі пільги та пільгові категорії, зокрема для жителів тимчасово окупованих територій.

Тимчасові екзаменаційні центри для складання НМТ функціонуватимуть в Україні, також їх планують створити в європейських країнах, зокрема в українських освітніх центрах.

В свою чергу, про технічні особливості вступних випробувань у 2023 році розповів виконуючий обов'язки директора УЦОЯО Валерій Бойко. За його словами, новацією у порівнянні з попереднім роком є те, що раніше завдання тестів з математики, історії та української мови були з вибором однієї правильної відповіді та на встановлення відповідності.

Цього року платформа буде доопрацьована і можливості з використання інших форматів завдань, які були притаманні саме системі ЗНО, будуть суттєво розширені.

«В завданнях з історії України застосовуватиметься формат на встановлення хронологічної послідовності. Це доволі важливий специфічний формат для такого предмета, як історія, тому що хронологічна компетенція перевіряється виключно на цьому предметі. Також буде запропоновано низку завдань на вибір кількох правильних відповідей із запропонованих», – повідомив Валерій Бойко.

Крім цього зазначається, що для вступу у цьому році замість результатів НМТ можна буде скористатися результатами НМТ 2022 року або ЗНО 2021/2020 років.

Для вступників на мистецькі та спортивні спеціальності необхідно додатково скласти творче чи спортивне завдання.

Раніше РЕДПОСТ писав, що студенти ХНУРЕ вийшли на світовий рівень програмування.



