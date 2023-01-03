03.01.2023 13:50 Віталій Хінєвіч
Студенти ХНУРЕ вийшли на світовий рівень програмування
Команда студентів-програмістів ХНУРЕ спільно з трьома вишами України посіла друге місце у світі із загального інженерного програмування IEEExtreme16.0.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на прес-службу ХНУРЕ.
У навчальному закладі розповіли, що під кінець 2022 року відбувся щорічний глобальний форум та змагання з програмування IEEEXtreme. Участь у заході взяли понад 6 тис. команд з усього світу, з них 10 команд студентів-членів міжнародної організації Інституту інженерів з електротехніки та електроніки (IEEE) від України.
Унікальність цих змагань полягає у тому, що участь беруть команди, які є студентами вищої освіти спілки IEEE свого регіону (бакалаври, магістри).
У змаганнях від України брали участь команди від 4 університетів:
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Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
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Харківський національний університет радіоелектроніки;
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Київський національний університет культури і мистецтв;
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Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.
Команди Харківського національного університету радіоелектроніки KIVI KhNURE , BelowZero та LLlyMePeHKu, що брали участь у змаганні показали такі результати: команда KIVI KhNURE у складі: Ігора Баренблата (ІТІНФ-19-1), Валерія Гриненко (ІТШІз-21-1), Костянтина Денисова (ІТШІз-22-1) виборола друге місце в світі.
Перше місце по Україні та перше місце у регіоні 8 IEEE Region 8 (Європа, Близький Схід і Африка), а команда LLlyMePeHKu, у складі: Дениса Рябцева (ПЗПІ-20-5), Дмитра Голоднікова (ПЗПІ-20-4), Артема Дьяченко (ПЗПІ-20-5) виборола друге місце по Україні.
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