03.01.2023 14:15 Віталій Хінєвіч

У Харкові буде створена Алея Героїв

Серед перших імен, які з'являться на Алеї Героїв, будуть - Олег Адамовський та Георгій Тарасенко.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов у своему Телеграм-каналі, предає РЕДПОСТ

«Йде 314-й день широкомаштабної війни, яку проти України розв’язала росія. Це час щоденних та щогодинних подвигів наших Збройних Сил, Територіальної оборони, Добровольців, Волонтерів, Медиків, всіх українців! В тому, що Україна вистояла і впевнено йде до своєї Перемоги, – заслуга всіх нас. Але насамперед це заслуга наших Військових, які вичавлюють ворога з України.

У своєму новорічному зверненні Президент України Володимир Зеленський, говорячи про Харків, зазначив, що бути поруч з росією територіально не означає бути поруч ментально. І нескорений Харків довів, що він – українське місто.

Вважаю, що вже зараз, коли ще йде битва за нашу незалежність, за нашу гідність і свободу, наші полеглі герої, що відстоювали Харків та Україну, мають бути увічнені на своїй рідній землі.

Тож у місті-герої Харкові буде створена Алея Героїв. У центрі Харкова, у самому його серці. Адже серця полеглих героїв перестали битися для того, щоб серце України та серце Харкова не зупинялися. Ми вже почали проєктні роботи зі створення Алеї Героїв. Вона не буде аналогом Меморіалу Слави у Лісопарку, але нагадуватиме кожному, чого вартує наша свобода.

Перші два імені, які з’являться на Алеї Героїв, – це Олег Адамовський та Георгій Тарасенко. Підполковник, Герой України Олег Адамовський з перших годин війни боронив Харків, 24 лютого дав ворогу бій, зупинив його на околицях міста і, на жаль, загинув 12 березня. Георгій Тарасенко – також Герой України, засновник добровольчого батальйону «Фрайкор», який віддав своє життя у боях за рідне місто 25 березня.

Ніщо не завадить закласти нам Алею Героїв вже навесні цього року!»,- повідомив Ігор Терехов.