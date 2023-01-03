03.01.2023 09:55 Віталій Хінєвіч
Школярі створили художній подкаст "Дефіляда: Харків"
Подкаст розповідає про життя українських письменників і письменниць.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Нову Українську Школу.
Повідомляється, що подкаст "Дефіляда: Харків"є псевдодокументальною історією на основі реальних подій, стилізовані під міські легенди.
Наразі доступно вісім епізодів першого сезону й один – другого. Він має назву "Недописане" і присвячений драматургу Миколі Кулішу та режисеру Лесю Курбасу.
Підкаст можна прослухати, перейшовши за посиланням
.
"Вигадані історії створені на основі реальної інформації про героїв і героїнь подкасту. Епізоди різні за формою, стилем і проблематикою, бо ж не можна однаково говорити про Миколу Куліша, Майка Йогансена, Наталю Забілу чи Григорія Квітку-Основ’яненка. Творці не прагнуть розказати правду, а дивляться на людей з підручників і музеїв з точки зору сучасності і намагаються зрозуміти їх по-своєму",- йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Харківський університет запрошує
на пізнавальні лекції.
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