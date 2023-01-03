03.01.2023 09:20 Віталій Хінєвіч

Рятувальники потрапили під ворожий обстріл у Харківській області: оперативна інформація від ДСНС

За добу з 2 по 3 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.



ДСНС Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що у період з 16:00 до 17:00 стались пожежі у селищі Дворічна та місті Вовчанськ, які спричинили обстріли з боку окупаційних військ. В обох випадках горіли приватні будинки. Площі цих пожеж склали по 100 кв.м. І в обох випадках підрозділи ДСНС потрапляли під повторні ворожі обстріли. Проте рятувальники виконали свою роботу на совість, ліквідувавши дані пожежі о 18:05 та 18:10 відповідно.

2 рази рятувальники ДСНС виїжджали на перевірку території міста Куп’янська та селища Дворічна, які піддались ворожим обстрілам. Виявлено пошкодження 2-х приватних домоволодінь. Постраждалих немає, пожеж не трапилось.

Крім цього, опівдні у селі Пересічне Солоницівської громади Харківського району внаслідок порушення правил безпеки під час переливання легкозаймистих речовин виник електростатичний розряд, який спричинив пожежу в приватному гаражі. На 48-річному чоловікові та 75-річній жінці горів одяг на площі пів квадратного метра. Внаслідок пожежі чоловік та жінка отримали опіки. Вони госпіталізовані до опікового центру. Підрозділи ДСНС на місце події не викликались.

О 23:51 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Владивостоцькій, 4 у Харкові. Горіла частина будинку на 2-х власників. На час прибуття рятувальників площа пожежі складала 80 кв.м. Під час пожежогасіння в будинку виявлено тіло загиблого чоловіка, дані якого встановлюються. О 00:52 вогонь локалізували, о 04:38 – ліквідували.

Також піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 103 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Куп’янська та с. Коротич рятувальники доставили 14 тон питної води.

Таким чином, протягом звітного періоду здійснено 25 оперативних виїздів, з яких:

11 – на ліквідацію пожеж, 2 з який сталися внаслідок ворожих обстрілів;

8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

3 – на чергування;

3 – інші виїзди.

Нагадаємо, на Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з усього спектру артилерії.