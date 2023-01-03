03.01.2023 08:00 Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з усього спектру артилерії

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про оперативну інформацію станом на 06:00 3.01.2023 щодо російського вторгнення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ

Окупанти здійснили обстріл населених пунктів Харківської області. Зокрема, на Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Липівка, Єліне Чернігівської області; Волфине, Павлівка, Покровка, Майське Сумської області; а також Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Охрімівка, Кам’янка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з усього спектру артилерії районів населених пунктів Новомлинськ, Тавільжанка, Дворічна, Лиман Перший, Вільшана, Куп’янськ, Кучерівка, Орлянка, Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Першотравневе Харківської області; Новоселівське, Андріївка та Стельмахівка Луганської області.

Протягом минулої доби наші захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та 3 розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10”.

Також підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу здійснили вогневе ураження району зосередження живої сили та військової техніки противника, а також радіолокаційної станції ворога.