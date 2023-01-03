03.01.2023 08:00 Віталій Хінєвіч
На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з усього спектру артилерії
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про оперативну інформацію станом на 06:00 3.01.2023 щодо російського вторгнення.
Окупанти здійснили обстріл населених пунктів Харківської області. Зокрема, на Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Липівка, Єліне Чернігівської області; Волфине, Павлівка, Покровка, Майське Сумської області; а також Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Охрімівка, Кам’янка Харківської області.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з усього спектру артилерії районів населених пунктів Новомлинськ, Тавільжанка, Дворічна, Лиман Перший, Вільшана, Куп’янськ, Кучерівка, Орлянка, Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Першотравневе Харківської області; Новоселівське, Андріївка та Стельмахівка Луганської області.
Протягом минулої доби наші захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та 3 розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10”.
Також підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу здійснили вогневе ураження району зосередження живої сили та військової техніки противника, а також радіолокаційної станції ворога.
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