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03.01.2023  10:25   Віталій Хінєвіч

На які новорічні ялинки впав попит у харків'ян

Перед новорічними святами харків’яни могли придбати ялинки на спеціально облаштованих майданчиках за різною ціною.

ялинка
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що на більшості ялинкових базарів у продажу були сосни та ялини різної висоти (від 0,5 до 2,5 м), а також вінки та деревця, сплетені з гілок. 
 
Ціни на сосни до 1 м становили в середньому від 200 грн, на сосни до 2 м - від 500 грн. Ялини до 1 м коштували від 400 грн, ялини до 1,5 м - від 600 грн. Найчастіше харків’яни купували сосни висотою до 1,5 м. Також попитом користувались невеликі композиції з соснових або ялинових гілок (коштували від 150 до 500 грн). 
 
У цілому продавці зазначили, що попит на новорічні ялинки в цьому році зменшився, і харків’яни все частіше стали віддавати перевагу штучним ялинкам.
 
Нагадаємо, у Харкові пройде благодійний концерт «З новим РОКом!».
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, елки
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