03.01.2023 10:25 Віталій Хінєвіч

На які новорічні ялинки впав попит у харків'ян

Перед новорічними святами харків’яни могли придбати ялинки на спеціально облаштованих майданчиках за різною ціною.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що на більшості ялинкових базарів у продажу були сосни та ялини різної висоти (від 0,5 до 2,5 м), а також вінки та деревця, сплетені з гілок.

Ціни на сосни до 1 м становили в середньому від 200 грн, на сосни до 2 м - від 500 грн. Ялини до 1 м коштували від 400 грн, ялини до 1,5 м - від 600 грн. Найчастіше харків’яни купували сосни висотою до 1,5 м. Також попитом користувались невеликі композиції з соснових або ялинових гілок (коштували від 150 до 500 грн).

У цілому продавці зазначили, що попит на новорічні ялинки в цьому році зменшився, і харків’яни все частіше стали віддавати перевагу штучним ялинкам.