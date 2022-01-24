24.01.2022 14:53 Евгений Клочко

В Харькове утилизируют елки после новогодних праздников

Харьковские коммунальщики завершают работы по уборке и утилизации выброшенных после новогодних и рождественских праздников елок.

Об этом журналисту РЕДПОСТ сообщил начальник службы логистики и диспетчеризации КП «КВБО» Артем Семикопенко. По его словам, для утилизации новогодних деревьев в городе отведены три специальные площадки, оборудованные новыми современными дробильными установками. Также задействованы две мобильные бригады, которые распиливают и измельчают елки непосредственно во дворах жилых домов, где они складируются.

«Если сравнивать с прошлым годом, то количество выброшенных елок уменьшилось в два раза. В прошлом году мы переработали и вывезли 60 тыс. деревьев, а в этом году, по нашим подсчетом, их будет около 30 тыс. При этом 20 тыс. елок мы уже утилизировали. Учитывая, что ежедневно мы перерабатываем около 4 тыс. елок, через несколько дней все закончим», - отметил Артем Семикопенко.

Он напомнил, что отходы от елей и сосен можно использовать для утепления растений и вольеров животных, а также для отопления помещений. Все переработанные деревья предприятие готово передать харьковчанам. Для этого необходимо подать заявку, и если домовладение находится в черте города, отходы доставят бесплатно.

Работы по утилизации будут проводить до конца недели. Харьковчан просят не складировать елки в контейнеры для ТБО, а оставлять на площадках для сбора крупногабаритных отходов. Также, по возможности, деревья лучше обмотать веревкой или полиэтиленом, чтобы с ними было удобней работать.

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