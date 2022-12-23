23.12.2022 13:20 Віталій Хінєвіч

У Харкові продовжують відкриватися ялинкові базари

На сьогоднішній день зареєстровано 33 ялинкових майданчика.

Про це повідомляє Р ЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що працюють ялинкові майданчики у Шевченківському, Слобідському, Немишлянському, Салтівському, Основ’янському, Холодногірському та Індустріальному районах міста. Також продаж ялинок здійснюється на території деяких ринків міста – Сумському, Новосалтівському, Кінному, «Промінь» та ін.

Вартість ялинок стартує в середньому від 200 грн залежно від розміру. Максимальний цінник на ялинковому базарі – 1500 грн. Невеликі композиції з гілок на підставці коштують від 150 грн.

В спеціалізованих відділах новорічних товарів у гіпермаркетах в наявності є штучні ялинки. Ціни на них залежать від розміру, виду, країни-виробника та інших характеристик. До прикладу, ялинка зелена лита заввишки 120 см коштує 1500 грн, ялинка європейська зелена засніжена 190 см – 2100 грн, ялинка смерека зелена 210 см – 5350 грн.